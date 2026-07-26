Адвокатов обязали «сдавать» коллег за нарушение закона: новые правила в США

Юристов правительства США обязали сообщать о незаконных действиях коллег.

Фото: reuters.com

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Правительственные адвокаты США обязаны с этической точки зрения сообщать о нарушениях закона, совершенных другими государственными служащими, если такие действия могут причинить «существенный вред» государственным органам. Об этом говорится в новом этическом заключении Американской ассоциации юристов (ABA).

«Доверие к государству зависит от того, соблюдает ли оно само закон», — отметил Постоянный комитет ABA по вопросам этики и профессиональной ответственности.

Новое заключение было опубликовано на фоне повышенного внимания к деятельности правительственных юристов и многочисленных судебных споров.

В ABA отметили, что впервые разъяснили, как соответствующее правило профессиональной этики применяется именно к правительственным адвокатам.

Согласно рекомендациям, юрист прежде всего должен сообщить о нарушении внутри ведомства, если государственный служащий нарушил закон или использовал служебное положение вопреки закону, причинив ущерб своему учреждению.

Если же такое сообщение «не приведет к надлежащей реакции», адвокат может обратиться в «соответствующий орган» за пределами учреждения, не нарушая требований о конфиденциальности.

На этом фоне Министерство юстиции США в марте предложило новое правило, которое позволило бы генеральному прокурору пересматривать жалобы на профессиональные нарушения действующих и бывших юристов ведомства и просить дисциплинарные органы штатов приостанавливать собственные расследования.

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