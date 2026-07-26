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Не получили судебную повестку по почте: как проверить информацию о деле

11:49, 26 июля 2026 148
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Проверить информацию о деле можно несколькими способами.
Не получили судебную повестку по почте: как проверить информацию о деле
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Участникам судебных дел важно своевременно получать информацию о дате, времени и месте судебного заседания. В то же время почтовое уведомление не всегда является единственным способом узнать о движении дела. Об этом напомнило Территориальное управление ГСА Украины в Одесской области.

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Актуальную информацию можно проверить самостоятельно с помощью сервиса «Состояние рассмотрения дел» на официальном веб-портале судебной власти Украины. Для поиска достаточно указать номер дела, наименование суда или другие доступные данные.

Участники дел, зарегистрированные в подсистеме «Электронный суд», могут получать процессуальные документы и уведомления в электронном кабинете. Это дает возможность оперативно отслеживать движение дела и не зависеть исключительно от почтовой связи.

«Также рекомендуем своевременно сообщать суду об изменении адреса проживания, номера телефона или адреса электронной почты. Актуальные контактные данные помогают обеспечить надлежащее информирование участников судебного процесса», — заявили в ГСА.

Также там напомнили, что суд рассматривает конкретные дела и направляет процессуальные документы их участникам.

Информацию о работе судов, контактах и доступных электронных сервисах можно найти на официальном веб-портале судебной власти Украины.

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