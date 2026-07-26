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В Харькове в школе выявили нарушение языкового закона из-за русской музыки на празднике

10:19, 26 июля 2026 151
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В одной из школ Харькова во время праздничного мероприятия для учащихся начальных классов использовали русские песни и стихи русских авторов.
В Харькове в школе выявили нарушение языкового закона из-за русской музыки на празднике
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В одной из школ Харькова во время праздничного мероприятия для учащихся начальных классов звучали русская музыка и стихи российских авторов. После обращения родителей проверка установила нарушение требований Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Об этом сообщила представитель Уполномоченного по защите государственного языка Виктория Меренкова.

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Основанием для проведения проверки стало обращение родителей учащихся, которые сообщили, что во время детского праздника педагогические работники использовали музыкальный репертуар и поэтические произведения российских авторов.

По результатам проверки был составлен акт, а также два протокола об административном правонарушении.

«Миссия школы — обучать, воспитывать и формировать украинское языковое пространство. Именно в учебном заведении ребенок должен слышать качественную украинскую речь, украинскую песню, украинское слово. И это не рекомендация — это требование Закона. Украинская школа должна звучать на украинском языке. Иначе быть не может», — подчеркнула Виктория Меренкова.

В Офисе Уполномоченного напомнили, что в соответствии со статьей 21 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. На украинском языке должны проводиться учебный процесс, воспитательная работа, официальные мероприятия и другие формы деятельности учебного заведения.

Как писала «Судебно-юридическая газета», украинское языковое законодательство может претерпеть одно из самых масштабных обновлений за последние годы. Предлагается изменить правила использования государственного языка сразу в ряде сфер — от деятельности органов власти, образования и культуры до избирательного процесса, работы общественных объединений, детских лагерей и продажи программного обеспечения.

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Харьков язык

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