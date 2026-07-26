В Харькове в школе выявили нарушение языкового закона из-за русской музыки на празднике

В одной из школ Харькова во время праздничного мероприятия для учащихся начальных классов использовали русские песни и стихи русских авторов.

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В одной из школ Харькова во время праздничного мероприятия для учащихся начальных классов звучали русская музыка и стихи российских авторов. После обращения родителей проверка установила нарушение требований Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Об этом сообщила представитель Уполномоченного по защите государственного языка Виктория Меренкова.

Основанием для проведения проверки стало обращение родителей учащихся, которые сообщили, что во время детского праздника педагогические работники использовали музыкальный репертуар и поэтические произведения российских авторов.

По результатам проверки был составлен акт, а также два протокола об административном правонарушении.

«Миссия школы — обучать, воспитывать и формировать украинское языковое пространство. Именно в учебном заведении ребенок должен слышать качественную украинскую речь, украинскую песню, украинское слово. И это не рекомендация — это требование Закона. Украинская школа должна звучать на украинском языке. Иначе быть не может», — подчеркнула Виктория Меренкова.

В Офисе Уполномоченного напомнили, что в соответствии со статьей 21 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. На украинском языке должны проводиться учебный процесс, воспитательная работа, официальные мероприятия и другие формы деятельности учебного заведения.

Как писала «Судебно-юридическая газета», украинское языковое законодательство может претерпеть одно из самых масштабных обновлений за последние годы. Предлагается изменить правила использования государственного языка сразу в ряде сфер — от деятельности органов власти, образования и культуры до избирательного процесса, работы общественных объединений, детских лагерей и продажи программного обеспечения.

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