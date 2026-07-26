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У Харкові в школі виявили порушення мовного закону через російську музику на святі

10:19, 26 липня 2026 150
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В одній зі шкіл Харкова під час святкового заходу для учнів початкових класів використовували російські пісні та вірші російських авторів.
У Харкові в школі виявили порушення мовного закону через російську музику на святі
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В одній зі шкіл Харкова під час святкового заходу для учнів початкових класів звучали російська музика та вірші російських авторів. Після звернення батьків перевірка встановила порушення вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Про це повідомила представниця Уповноваженого із захисту державної мови Вікторія Меренкова.

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Підставою для перевірки стало звернення батьків учнів, які повідомили, що під час дитячого свята педагогічні працівники використовували музичний репертуар і поетичні твори російських авторів.

За результатами перевірки було складено акт, а також два протоколи про адміністративне правопорушення.

«Місія школи — навчати, виховувати й формувати український мовний простір. Саме в закладі освіти дитина має чути якісну українську мову, українську пісню, українське слово. І це не рекомендація — це вимога Закону. Українська школа має звучати українською. Інакше бути не може», — наголосила Вікторія Меренкова.

В Офісі Уповноваженого нагадали, що відповідно до статті 21 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова. Українською мають проводитися навчальний процес, виховна робота, офіційні заходи та інші форми діяльності закладу освіти.

Як писала «Судово-юридична газета», українське мовне законодавство може зазнати одного з наймасштабніших оновлень за останні роки. Пропонується змінити правила використання державної мови одразу в низці сфер — від роботи органів влади, освіти та культури до виборчого процесу, діяльності громадських об’єднань, дитячих таборів і продажу програмного забезпечення.

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Харків мова

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