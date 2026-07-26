Поблизу Львова стався землетрус: подробиці
10:55, 26 липня 2026 83
Зареєстровано землетрус з території Пустомитівської міської громади Львівського району.
У неділю, 26 липня, Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус з території Пустомитівської міської громади Львівського району Львівської області, магнітудою 2,8 (за шкалою Ріхтера).
Зазначається, що землетрус стався на глибині 4 км.
За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних.
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