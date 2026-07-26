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Поблизу Львова стався землетрус: подробиці

10:55, 26 липня 2026 83
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Зареєстровано землетрус з території Пустомитівської міської громади Львівського району.
Поблизу Львова стався землетрус: подробиці
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У неділю, 26 липня, Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус з території Пустомитівської міської громади Львівського району Львівської області, магнітудою 2,8 (за шкалою Ріхтера).

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Зазначається, що землетрус стався на глибині 4 км.

За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних.

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Львів землетрус

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