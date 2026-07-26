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Чому можуть відмовити у видачі закордонного паспорта: список причин від ДМС

09:42, 26 липня 2026 60
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У ДМС попередили, в яких випадках українцям не видадуть закордонний паспорт.
Чому можуть відмовити у видачі закордонного паспорта: список причин від ДМС
Фото: konotop.city
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Територіальний підрозділ ДМС або закордонна дипломатична установа у низці випадків має право відмовити заявнику в оформленні або видачі паспорта для виїзду за кордон. Про це нагадала міграційна служба.

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Серед них:

- особа не є громадянином України;

- стосовно видачі паспорта для виїзду за кордон звернулася особа, яка не досягла 16-річного віку, або її законні представники чи уповноважена особа, які не мають документального підтвердження повноважень на отримання паспорта для виїзду за кордон;

- особа вже отримала два паспорти для виїзду за кордон, які є дійсними на день звернення;

- заявник подав не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі паспорта для виїзду за кордон;

- дані, отримані з відомчих інформаційних систем, баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують інформацію, надану заявником.

У рішенні про відмову в оформленні або видачі паспорта для виїзду за кордон, яке доводиться до відома заявника в порядку і строки, встановлені законодавством, зазначаються підстави відмови.

У разі подання заяви-анкети через уповноваженого суб’єкта, територіальний орган чи підрозділ ДМС надсилає письмове повідомлення про прийняте рішення до уповноваженого суб’єкта для подальшого вручення заявнику.

Заявник має право повторно звернутися до територіального органу чи підрозділу ДМС або закордонної дипломатичної установи чи уповноваженого суб’єкта в разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими йому було відмовлено.

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