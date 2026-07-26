Почему могут отказать в выдаче заграничного паспорта: список причин от ГМС
Территориальное подразделение ГМС или зарубежное дипломатическое учреждение в ряде случаев имеет право отказать заявителю в оформлении или выдаче паспорта для выезда за границу. Об этом напомнила миграционная служба.
Среди них:
- лицо не является гражданином Украины;
- за выдачей паспорта для выезда за границу обратилось лицо, не достигшее 16-летнего возраста, либо его законные представители или уполномоченное лицо, не имеющие документального подтверждения полномочий на получение паспорта для выезда за границу;
- лицо уже получило два паспорта для выезда за границу, которые являются действительными на день обращения;
- заявитель подал не в полном объеме документы и информацию, необходимые для оформления и выдачи паспорта для выезда за границу;
- данные, полученные из ведомственных информационных систем, баз данных Реестра, картотек, не подтверждают информацию, предоставленную заявителем.
- В решении об отказе в оформлении или выдаче паспорта для выезда за границу, которое доводится до сведения заявителя в порядке и сроки, установленные законодательством, указываются основания отказа.
В случае подачи заявления-анкеты через уполномоченного субъекта территориальный орган или подразделение ГМС направляет письменное уведомление о принятом решении уполномоченному субъекту для последующего вручения заявителю.
Заявитель имеет право повторно обратиться в территориальный орган или подразделение ГМС, зарубежное дипломатическое учреждение либо к уполномоченному субъекту в случае изменения или устранения обстоятельств, в связи с которыми ему было отказано.
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