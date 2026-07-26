До 570 грн ежемесячно: кому из пенсионеров ПФУ автоматически доплачивает деньги

Ежемесячная компенсационная выплата лицам, достигшим возраста 70, 75 или 80 лет, устанавливается и выплачивается с даты достижения указанного возраста.

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Лицам, которым исполнилось 70 лет и более, у которых ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, других доплат к пенсии, установленных законодательством, не достигает размера средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии за 2020 год (10 340,35 грн), устанавливается ежемесячная компенсационная выплата. Об этом напомнили в ПФУ.

Размер выплат:

до 570 грн — лицам старше 80 лет;

до 456 грн — лицам в возрасте от 75 до 80 лет;

до 300 грн — лицам в возрасте от 70 до 75 лет, в пределах указанного размера (10 340,35 грн).

Ежемесячная компенсационная выплата лицам, достигшим указанного возраста (70, 75 или 80 лет), устанавливается и выплачивается с даты достижения указанного возраста независимо от вида пенсии, закона, в соответствии с которым назначена пенсия, продолжительности страхового стажа и факта работы.

С 1 марта 2026 года, если при начислении вышеуказанной компенсационной выплаты общий размер пенсионных выплат у лиц:

которым исполнилось 80 лет, получающих пенсию, назначенную в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», и имеющих страховой стаж 20/25 лет, не достигает 4 213 грн, таким лицам предоставляется доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера, учитываемая при последующих перерасчетах;

в возрасте от 70 до 80 лет, получающих пенсию, назначенную в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», и имеющих страховой стаж 30/35 лет, не достигает 4 050 грн, таким лицам предоставляется доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера, учитываемая при последующих перерасчетах;

в возрасте до 70 лет, имеющих страховой стаж 30/35 лет, получающих пенсии, назначенные в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», не достигает 3 725 грн, таким лицам предоставляется доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера, учитываемая при последующих перерасчетах.

Дополнительно ПФУ отмечает, что если у лиц, которым исполнилось 70 лет и более, страховой стаж составляет менее 35 лет у мужчин и менее 30 лет у женщин, доплата к пенсии устанавливается в размере, пропорциональном имеющемуся страховому стажу, исходя из размера 4 050 гривен. При этом размер пенсионной выплаты при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин из числа лиц, которым исполнилось 80 лет и более, не может быть меньше 4 213 грн, а у лиц в возрасте от 75 до 80 лет — не может быть меньше 4 050 гривен.

Такие доплаты начисляются органами Пенсионного фонда Украины автоматически, без обращения указанных лиц в Пенсионный фонд.

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