Экспертиза по делам о ДТП: Верховный Суд назвал нарушение, которое может повлиять на приговор

При пересмотре приговора защитник заявил ходатайство исследовать и приобщить к делу заключение эксперта по результатам проведения инженерной транспортной экспертизы, согласно которому в данной дорожной ситуации обвиняемый не имел технической возможности избежать ДТП.

Фото: magnolia-tv.com

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В уголовных производствах, касающихся дорожно-транспортных происшествий, экспертное исследование может повлиять на окончательное решение суда. Поэтому право защиты опровергать выводы экспертов, представленные обвинением, с помощью другого заключения, представленного стороной защиты, должно быть обеспечено судом. Необоснованное отклонение доводов стороны защиты относительно проверки в процессуальном порядке экспертного заключения и его оценки с точки зрения допустимости нарушает принципы состязательности и справедливого судебного разбирательства. К такому выводу пришла Первая судебная палата КУС ВС по делу № 132/1925/23.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Суды предыдущих инстанций признали обвиняемого виновным и осудили по ч. 1 ст. 135, ч. 3 ст. 286-1 УК Украины.

В кассационной жалобе защитник считает, что при пересмотре приговора суд апелляционной инстанции безосновательно отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты об исследовании заключения эксперта.

Позиция КУС ВС

Определение апелляционного суда отменено, назначено новое рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции.

Коллегия судей КУС указала, что в судебном заседании при пересмотре приговора защитник заявил ходатайство исследовать и приобщить к делу заключение эксперта по результатам проведения инженерной транспортной экспертизы, согласно которому в данной дорожной ситуации обвиняемый не имел технической возможности избежать ДТП.

В судебном заседании апелляционный суд, выслушав мнения сторон, отказал в удовлетворении данного ходатайства, сославшись на отсутствие процессуальной возможности исследовать доказательства, об исследовании которых стороны не заявляли в суде первой инстанции.

Однако такое решение было принято апелляционным судом без учета обстоятельств дела и мотивов, по которым сторона защиты просила исследовать это заключение, которое, по ее убеждению, могло повлиять на законность приговора в части доказанности виновности обвиняемого в совершении уголовного правонарушения.

Коллегия судей КУС отметила, что в делах, касающихся дорожно-транспортных происшествий, экспертное исследование может повлиять на окончательное решение суда. Поэтому право защиты опровергать выводы экспертов, представленные обвинением, с помощью другого заключения, представленного стороной защиты, должно быть обеспечено судом. Необоснованное отклонение доводов стороны защиты по вопросам проверки в процессуальном порядке экспертного заключения и его оценки с точки зрения допустимости нарушает принципы состязательности и справедливого судебного разбирательства.

Таким образом, апелляционный суд безосновательно отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты об исследовании доказательства на том основании, что оно было подано на стадии судебного производства, которая этого не предусматривает.

С постановлением коллегии судей Первой судебной палаты КУС ВС от 16.06.2026 по делу № 132/1925/23 (производство № 51-426км26) можно ознакомиться по ссылке.

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