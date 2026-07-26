  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Экспертиза по делам о ДТП: Верховный Суд назвал нарушение, которое может повлиять на приговор

11:13, 26 июля 2026 40
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
При пересмотре приговора защитник заявил ходатайство исследовать и приобщить к делу заключение эксперта по результатам проведения инженерной транспортной экспертизы, согласно которому в данной дорожной ситуации обвиняемый не имел технической возможности избежать ДТП.
Экспертиза по делам о ДТП: Верховный Суд назвал нарушение, которое может повлиять на приговор
Фото: magnolia-tv.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В уголовных производствах, касающихся дорожно-транспортных происшествий, экспертное исследование может повлиять на окончательное решение суда. Поэтому право защиты опровергать выводы экспертов, представленные обвинением, с помощью другого заключения, представленного стороной защиты, должно быть обеспечено судом. Необоснованное отклонение доводов стороны защиты относительно проверки в процессуальном порядке экспертного заключения и его оценки с точки зрения допустимости нарушает принципы состязательности и справедливого судебного разбирательства. К такому выводу пришла Первая судебная палата КУС ВС по делу № 132/1925/23.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Суды предыдущих инстанций признали обвиняемого виновным и осудили по ч. 1 ст. 135, ч. 3 ст. 286-1 УК Украины.

В кассационной жалобе защитник считает, что при пересмотре приговора суд апелляционной инстанции безосновательно отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты об исследовании заключения эксперта.

Позиция КУС ВС

Определение апелляционного суда отменено, назначено новое рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции.

Коллегия судей КУС указала, что в судебном заседании при пересмотре приговора защитник заявил ходатайство исследовать и приобщить к делу заключение эксперта по результатам проведения инженерной транспортной экспертизы, согласно которому в данной дорожной ситуации обвиняемый не имел технической возможности избежать ДТП.

В судебном заседании апелляционный суд, выслушав мнения сторон, отказал в удовлетворении данного ходатайства, сославшись на отсутствие процессуальной возможности исследовать доказательства, об исследовании которых стороны не заявляли в суде первой инстанции.

Однако такое решение было принято апелляционным судом без учета обстоятельств дела и мотивов, по которым сторона защиты просила исследовать это заключение, которое, по ее убеждению, могло повлиять на законность приговора в части доказанности виновности обвиняемого в совершении уголовного правонарушения.

Коллегия судей КУС отметила, что в делах, касающихся дорожно-транспортных происшествий, экспертное исследование может повлиять на окончательное решение суда. Поэтому право защиты опровергать выводы экспертов, представленные обвинением, с помощью другого заключения, представленного стороной защиты, должно быть обеспечено судом. Необоснованное отклонение доводов стороны защиты по вопросам проверки в процессуальном порядке экспертного заключения и его оценки с точки зрения допустимости нарушает принципы состязательности и справедливого судебного разбирательства.

Таким образом, апелляционный суд безосновательно отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты об исследовании доказательства на том основании, что оно было подано на стадии судебного производства, которая этого не предусматривает.

С постановлением коллегии судей Первой судебной палаты КУС ВС от 16.06.2026 по делу № 132/1925/23 (производство № 51-426км26) можно ознакомиться по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Верховный Суд решение суда судебная практика КУС ВС

Популярные новости

После ДТП алкоголя не обнаружили, но через семь месяцев появились 3,71 промилле: военному отказали в выплате по инвалидности

После ДТП алкоголя не обнаружили, но через семь месяцев появились 3,71 промилле: военному отказали в выплате по инвалидности

09:24, 25 июля 2026 8k
Пограничник умер от болезни сердца, а семье отказали в выплате 15 млн грн из-за алкоголя в крови — что решил суд

Пограничник умер от болезни сердца, а семье отказали в выплате 15 млн грн из-за алкоголя в крови — что решил суд

18:28, 24 июля 2026 10k
Женщину выселили из квартиры по решению Верховного Суда, а затем обязали выплатить более 16 тысяч грн долга за воду

Женщину выселили из квартиры по решению Верховного Суда, а затем обязали выплатить более 16 тысяч грн долга за воду

18:50, 23 июля 2026 17k
Пенсионное удостоверение: какое важное преимущество скрывает пластиковая карта

Пенсионное удостоверение: какое важное преимущество скрывает пластиковая карта

23:12, 24 июля 2026 8k
Верховный Суд признал противоправным применение понижающих коэффициентов к военным пенсиям.

Верховный Суд признал противоправным применение понижающих коэффициентов к военным пенсиям.

09:42, 24 июля 2026 12k
Мужчина требовал исключить его из военного учета, ссылаясь на неполучение военной специальности до 40 лет: что решил суд

Мужчина требовал исключить его из военного учета, ссылаясь на неполучение военной специальности до 40 лет: что решил суд

17:55, 25 июля 2026 4k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Наследство или уголовное дело: почему нельзя снимать деньги с карты умершего родственника

Многие ошибочно полагают, что если знают PIN-код или имеют карточку на руках, то могут беспрепятственно снять средства.

Постановление 821 пока не действует: Верховный Суд открыл кассацию, но оставил пенсионерам право на выплаты

Постановление 821 все же остается недействительным: ВС открыл кассацию, чтобы впервые сформировать правовую позицию относительно полномочий Правительства отсрочивать выплату пенсий по решениям судов.

Штраф за трещину на лобовом стекле, или неработающие габариты: как водителю выиграть суд с патрульной полицией

Получили штраф за неоплату парковки, или трещину на лобовом стекле: суды всё строже относятся к качеству доказательной базы патрульной полиции и инспекций по парковке

Покупка квартиры в 2026 году, документы и ошибки: какие риски ждут покупателя

Военное положение создало новые риски, которых раньше практически не существовало: повреждение жилья в результате боевых действий, ограничения по отдельным территориям, мошеннические схемы с документами, а также споры по праву собственности.

Через 10 лет Украине понадобится почти 15 млн работников — в каких сферах ожидают наибольшего дефицита

Украина ищет баланс между преодолением кадрового дефицита, защитой внутреннего рынка труда и контролем за миграционными процессами.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]