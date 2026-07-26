Льготы на приобретение твердого печного бытового топлива: что нужно знать

При назначении льготы на приобретение твердого печного бытового топлива учитывается информация о получении или неполучении единовременной денежной помощи на приобретение топлива за счет международных организаций.

Фото: aliceforestryco.ca

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С 2026 года порядок предоставления льгот на приобретение твердого печного бытового топлива и сжиженного газа претерпел важные изменения. Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

ПФУ назначает льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и на приобретение твердого топлива в рамках единого механизма.

Кроме того, при назначении льготы на приобретение твердого печного бытового топлива учитывается информация о получении или неполучении единовременной денежной помощи на приобретение топлива за счет международных организаций. Это позволяет избежать двойного финансирования одного и того же вида помощи и обеспечить предоставление поддержки тем гражданам, которые действительно в ней нуждаются. При этом право льготников на получение льгот остается гарантированным, а назначение осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства с учетом всех имеющихся сведений.

Нужно ли льготникам подавать подтверждение о получении международной помощи?

Гражданам не нужно самостоятельно подавать подтверждение о получении международной помощи. Соответствующая информация поступает в Пенсионный фонд Украины в порядке информационного взаимодействия между уполномоченными органами.

Вместе с тем указанные изменения направлены на обеспечение адресности государственной поддержки и справедливого распределения бюджетных средств. Благодаря информационному взаимодействию между государственными органами и международными партнерами при рассмотрении обращений учитываются сведения о предоставленной гражданам помощи на приобретение твердого печного бытового топлива.

Сроки начала выплаты

После получения информации о факте непредоставления льготнику единовременной денежной помощи на приобретение твердого печного бытового топлива за счет средств международных организаций Пенсионный фонд Украины начиная с отопительного сезона 2026/27 года в ноябре выплачивает рассчитанную льготу на приобретение твердого печного бытового топлива.

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