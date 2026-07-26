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Продажа алкоголя с доставкой: что нужно знать о лицензиях, РРО и проверке возраста

07:18, 26 июля 2026 122
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Налоговая объяснила порядок реализации алкогольных напитков конечным потребителям с доставкой, в том числе с участием курьерских служб.
Продажа алкоголя с доставкой: что нужно знать о лицензиях, РРО и проверке возраста
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Условия реализации алкогольных напитков конечным потребителям с доставкой определены Законом Украины № 3817-ІХ. Государственная налоговая служба разъяснила, как эти нормы применяются в зависимости от способа оплаты и участия курьерской службы.

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Закон определяет, что розничной торговлей является продажа товаров непосредственно конечному потребителю для личного некоммерческого использования независимо от способа расчета, в том числе с доставкой. Оптовой торговлей считается реализация алкогольных напитков другим субъектам хозяйствования.

Розничную продажу алкогольных напитков могут осуществлять только субъекты хозяйствования, имеющие действующую лицензию на розничную торговлю. Для этого они должны иметь место розничной торговли, оборудованное РРО или ПРРО, а для продажи алкогольных напитков (кроме отдельных исключений, предусмотренных законом) торговая площадь такого помещения должна составлять не менее 20 кв. м.

Продавцы также обязаны соблюдать требования статьи 71 Закона № 3817, в частности не продавать алкоголь лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Если возникают сомнения относительно возраста покупателя, продавец или курьер, доставляющий товар, обязаны потребовать документ, удостоверяющий возраст, в том числе электронный документ через приложение «Дія».

Налоговая служба также обратила внимание, что электронная торговля осуществляется через интернет-магазины или другие информационно-коммуникационные системы, а покупатель должен получить документ, подтверждающий заключение электронной сделки и приобретение товара.

Для борьбы с нелегальной продажей алкоголя в интернете ГНС ведет Реестр адресов веб-сайтов лицензиатов, осуществляющих дистанционную продажу алкогольных напитков, табачных изделий, электронных сигарет и сопутствующей продукции. Порядок представления информации в такой Реестр утвержден приказом Министерства финансов от 14 января 2026 года № 34.

В ГНС пояснили, что розничным продавцом считается именно тот субъект хозяйствования, который передает алкоголь конечному потребителю и получает оплату от покупателя, проводя расчетную операцию на полную сумму покупки. Такая продажа может осуществляться и курьерской службой при наличии у нее необходимой лицензии на розничную торговлю, места осуществления розничной торговли, оборудованного РРО или ПРРО, а также при соблюдении требований законодательства.

В то же время, если продавец передает алкоголь курьерской службе, а оплату получает не от конечного покупателя, а от этой курьерской службы, такая операция уже не считается розничной торговлей. В таком случае речь идет о передаче товара другому субъекту хозяйствования, что требует наличия у продавца лицензии на оптовую торговлю алкогольными напитками.

Таким образом, продажа алкоголя с доставкой возможна по двум моделям.

Если покупатель рассчитывается с курьерской службой, продавец должен иметь лицензию на оптовую торговлю алкогольными напитками, а курьерская служба — лицензию на розничную торговлю, место осуществления розничной торговли площадью не менее 20 кв. м, оборудованное РРО или ПРРО, а также обеспечивать соблюдение требований по проверке возраста покупателя.

Если же покупатель оплачивает товар непосредственно продавцу, достаточно, чтобы продавец имел лицензию на розничную торговлю алкогольными напитками, соответствующее место торговли, оборудованное РРО или ПРРО, и соблюдал требования статьи 71 Закона № 3817 относительно продажи алкогольной продукции.

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налоговая Украина ГНС

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