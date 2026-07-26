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В Харьковской области судили мужчину, от которого несовершеннолетняя дочь родила ребенка

07:36, 26 июля 2026 138
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Мужчину, от которого 16-летняя дочь родила ребенка, приговорили к 12 годам заключения.
В Харьковской области судили мужчину, от которого несовершеннолетняя дочь родила ребенка
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В Харьковской области суд признал виновным местного жителя, который систематически совершал сексуальное насилие в отношении своей несовершеннолетней дочери. В результате преступлений девушка забеременела и родила ребенка. Об этом сообщили в прокуратуре.

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По данным следствия, преступления были совершены в 2025 году в одном из сел Лозовского района. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно насиловал свою 16-летнюю дочь, имеющую умственную отсталость. Он совершал преступления, когда жены и других детей не было дома. Из-за состояния здоровья потерпевшая не могла в полной мере осознавать характер совершаемых в отношении нее действий и оказывать сопротивление.

В марте 2026 года несовершеннолетняя преждевременно родила ребенка. Младенец вместе с матерью был госпитализирован в родильное отделение, однако через месяц ребенок умер вследствие осложнений.

О преступлении правоохранительным органам стало известно после вызова бригады экстренной медицинской помощи. В ходе досудебного расследования также было установлено, что дети проживали в ненадлежащих условиях. Четверых других несовершеннолетних детей изъяли из семьи и передали в патронатную семью.

Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину.

При поддержании публичного обвинения прокурорами Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области суд признал мужчину виновным в покушении на изнасилование и повторном изнасиловании несовершеннолетнего лица, с которым он состоял в семейных отношениях (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 152 и ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины).

Суд назначил ему максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — 12 лет лишения свободы.

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