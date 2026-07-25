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Фотограф собак проиграла дело о нарушении авторских прав на созданную ИИ комикс-версию ее фотографии

22:00, 25 июля 2026 121
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Немецкий суд разрешил использовать фотографии для создания ИИ-изображений
Фотограф собак проиграла дело о нарушении авторских прав на созданную ИИ комикс-версию ее фотографии
Фото: petapixel.com
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Фотограф, специализирующаяся на подводных портретах собак, проиграла судебное дело об авторских правах на сгенерированное искусственным интеллектом изображение в стиле комикса, созданное на основе одной из ее фотографий. Суд постановил, что такое изображение не нарушает ее авторских правпишет Petapixel.

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Высший суд Германии постановил, что преобразование чужой фотографии в изображение в стиле комикса с помощью ИИ не является автоматическим нарушением авторского права. Это решение стало знаковым для страны.

Дело касалось фотографа, которая продает подводные фотографии собак. Фотограф подала иск против своего бывшего бизнес-партнера, который использовал одну из ее оригинальных фотографий — с собакой, ныряющей к красной игрушке, — в качестве исходных данных для программного обеспечения с искусственным интеллектом, создавшего ее версию в стиле комикса. Позже бывший партнер опубликовал ИИ-изображение на своем веб-сайте. 

Оригинальная фотография показывала собаку, которая под водой тянется к красной игрушке. Изображение имело плотное кадрирование, малую глубину резкости и динамичный реалистичный вид. Сгенерированная ИИ версия сохранила тот же мотив, но превратила его в мультяшное изображение: собака показана полностью, а ее лапы намеренно увеличены, чтобы придать более игривый вид.

Фотограф подала иск против бывшего партнера из-за публикации сгенерированного ИИ изображения, созданного на основе ее защищенной авторским правом фотографии. Однако немецкий суд отклонил иск. Суд установил, что ИИ-изображение не копирует элементы оригинальной фотографии, которые подлежат правовой охране, в частности кадрирование, перспективу, освещение и резкость. При этом сам сюжет и мотив фотографии авторским правом не охраняются. 

Суд установил, что сгенерированное ИИ изображение изменило творческие элементы фотографии: использованы другое кадрирование, другой ракурс и плоское мультяшное воспроизведение вместо реалистичного стиля и малой глубины резкости оригинала. Поскольку ИИ-версия сохранила лишь сюжет, который не охраняется авторским правом, но не воспроизвела творческие элементы фотографии, суд пришел к выводу, что нарушения авторских прав не произошло.

«Объем охраны фотографического произведения обычно ограничивается выбором композиции кадра, перспективы, освещения, а также резкостью или размытостью, достигнутыми благодаря правильному сочетанию диафрагмы и выдержки», — отметил суд. «Предмет изображения и его мотив, как правило, не подлежат правовой охране».

Это дело стало продолжением другого резонансного решения немецкого суда по делу фотографа со стоковых платформ Роберта Кнешке, который подал иск к компании LAION после того, как обнаружил «огромное количество» своих фотографий в одной из ее баз данных изображений. Этот датасет использовался крупными технологическими компаниями для обучения генераторов изображений на основе искусственного интеллекта. Суд постановил, что поскольку LAION предоставляет этот набор данных бесплатно, его использование подпадает под исключение для некоммерческих научных исследований.

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суд Германия искусственный интеллект ИИ

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