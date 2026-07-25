Верховный Суд объяснил, когда ошибки кадастрового регистратора не являются служебной халатностью

Верховный Суд отметил, что незавершенная регистрация земельного участка не образует состава служебной халатности.

Фото: agropolit.com

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Учитывая, что поземельная книга, а не копия выписки из Государственного земельного кадастра о земельном участке, является документом, подтверждающим факт регистрации земельного участка, действия государственного кадастрового регистратора, который создал заявления от граждан на государственную регистрацию земельных участков, однако сама государственная регистрация не состоялась, а поземельные книги не подписаны цифровой подписью ответственного лица, не образуют состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК.

Обстоятельства дела

Государственный кадастровый регистратор, при отсутствии согласованного проекта землеустройства и заключения-согласования проекта землеустройства относительно передачи в частную собственность земельных участков, зарегистрировал земельные участки и выдал лицам выписки из Государственного земельного кадастра о них. Такие действия должностного лица, согласно предъявленному обвинению, повлекли тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам, поскольку эти земельные участки, стоимость которых составляет 2 100 000 гривен, что в 250 и более раз превышает НМДГ, в дальнейшем незаконно были переданы в частную собственность.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Суды предыдущих инстанций признали невиновным и оправдали должностное лицо по ч. 2 ст. 367 УК в связи с недоказанностью того, что уголовное правонарушение совершено последним.

В кассационной жалобе прокурор утверждает, что суды не дали надлежащей оценки доказательствам в их совокупности и необоснованно пришли к выводу о невиновности должностного лица.

Позиция КУС ВС

Оставлены без изменения решения судов предыдущих инстанций.

Коллегия судей КУС отмечает, что в подтверждение виновности государственного кадастрового регистратора в данном уголовном правонарушении сторона обвинения ссылалась на показания свидетелей и ряд письменных доказательств, подробное содержание которых приведено в оправдательном приговоре. Суд первой инстанции исследовал указанные доказательства, дал каждому из них оценку с точки зрения допустимости и достоверности, а совокупности собранных доказательств — с точки зрения достаточности для подтверждения обвинения, и пришел к обоснованному выводу, что сторона обвинения не доказала вне разумного сомнения, что оправданный совершил инкриминируемое преступление.

В частности, местный суд исходил из того, что сторона обвинения настаивала на совершении оправданным, без конкретизации формы вины, противоправных действий, которые с объективной стороны заключались в регистрации земельных участков при отсутствии согласованного проекта землеустройства относительно передачи таких участков в частную собственность и предоставлении выписок из Государственного земельного кадастра об этих земельных участках. Эти незаконные действия оправданного, по мнению следствия, привели к причинению тяжких последствий охраняемым законом государственным интересам на сумму 2 100 000 грн.

Свою позицию прокурор обосновывал в том числе копиями регистрационных дел и выписок из Государственного земельного кадастра о земельных участках.

Однако это обвинение своего подтверждения не нашло, поскольку, как установил суд, регистрация таких земельных участков фактически не состоялась.

Также свой вывод местный суд обосновал тем, что поземельная книга, а не копия выписки из Государственного земельного кадастра о земельном участке, является фактом регистрации земельного участка, а в данном уголовном производстве сторона обвинения не предоставила доказательств регистрации спорных земельных участков оправданным.

Кроме того, позиция стороны обвинения опровергнута данными ответа Главного управления Госгеокадастра, согласно которым невозможно установить кадастрового регистратора, который предоставил выписки из Государственного земельного кадастра на указанные земельные участки, поскольку такие земельные участки отсутствуют в Национальной кадастровой системе. Аналогичный ответ был предоставлен и Управлением Госземагентства.

Также суд установил, что государственный кадастровый регистратор создал лишь заявления на государственную регистрацию от граждан, однако сама государственная регистрация земельных участков не осуществлена, поземельные книги не подписаны цифровой подписью ответственного лица.

Допрошенные в судебном заседании свидетели также не подтвердили факта причастности оправданного к инкриминируемому преступлению.

Помимо изложенного местный суд обратил внимание и на то, что в предъявленном оправданному обвинении по ч. 2 ст. 367 УК не указано, какие именно конкретные служебные обязанности им не выполнены и причинная связь между их невыполнением и причинением тяжких последствий.

Учитывая эти фактические данные, местный суд признал показания оправданного о непричастности к совершенному и создании лишь заявления на регистрацию земельных участков неопровергнутыми.

Кроме изложенного выше, позиция оправданного подтверждена исследованным решением местного суда, которым установлено, что основанием незаконной регистрации права собственности на приведенные выше земельные участки является поддельное распоряжение райгосадминистрации, а не выписки из Государственного земельного кадастра.

Апелляционный суд, пересмотрев приговор местного суда, надлежащим образом проверил доводы прокурора, аналогичные приведенным в его кассационной жалобе, и обоснованно оставил этот оправдательный приговор без изменений.

С постановлением коллегии судей Второй судебной палаты КУС Верховного Суда от 04.06.2026 по делу № 359/208/19 (производство № 51-2958км25) можно ознакомиться по ссылке.

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