Пограничник умер от болезни сердца, а семье отказали в выплате 15 млн грн из-за алкоголя в крови — что решил суд

Военный умер во время отпуска от болезни сердца, но семье отказали в единовременной помощи из-за алкоголя в крови — суд встал на сторону семьи.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Закарпатский окружной административный суд признал противоправным отказ Государственной пограничной службы в назначении единовременной денежной помощи матери и дочери умершего военнослужащего. Несмотря на то, что во время судебно-токсикологической экспертизы в организме пограничника был обнаружен алкоголь, суд пришел к выводу: этого самого по себе недостаточно для отказа в выплате. Орган государственной власти должен был доказать, что смерть наступила вследствие действий военнослужащего, совершенных именно в состоянии алкогольного опьянения, однако таких доказательств не предоставил.

Обстоятельства дела

В суд обратились мать и дочь военнослужащего Государственной пограничной службы Украины, которым Администрация ГПСУ и пограничный отряд отказали в назначении единовременной денежной помощи после его смерти. Основанием для отказа стало то, что в ходе расследования было установлено: на момент смерти военнослужащий находился в состоянии алкогольного опьянения.

Суд установил, что пограничник проходил военную службу с марта 2022 года по июль 2023 года. Во время отпуска по семейным обстоятельствам его нашли без признаков жизни в квартире. Судебно-медицинская экспертиза определила причиной смерти острое нарушение кровообращения и кардиомиопатию. Вместе с тем токсикологическое исследование подтвердило наличие алкоголя в крови и моче. Уголовное производство по факту смерти было закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

Комиссия, проводившая служебное расследование, пришла к выводу, что случай смерти произошел не во время исполнения обязанностей военной службы, а военнослужащий находился в состоянии алкогольного опьянения. Именно на этот вывод сослались органы ГПСУ, отказывая семье в выплате помощи.

Вместе с тем Центральная военно-врачебная комиссия установила, что заболевание, приведшее к смерти военнослужащего, связано с прохождением военной службы.

Почему суд признал отказ незаконным

Суд проанализировал положения Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» и Порядка, утвержденного постановлением Кабинета Министров №975.

Эти нормы предусматривают, что единовременная денежная помощь не назначается, если смерть военнослужащего является следствием, в частности, совершения им действий в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Вместе с тем суд подчеркнул: указанные положения применяются только тогда, когда установлено, что смерть наступила именно вследствие действий военнослужащего, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Сам по себе факт обнаружения алкоголя в организме не является безусловным основанием для отказа в назначении единовременной денежной помощи.

Суд обратил внимание, что заключение судебно-медицинской экспертизы определило причиной смерти острое нарушение кровообращения и кардиомиопатию. Заключение токсикологической экспертизы лишь подтвердило наличие алкоголя в организме и не содержало вывода о том, что смерть наступила вследствие действий военнослужащего в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, Центральная ВВК подтвердила причинную связь заболевания, приведшего к смерти, с прохождением военной службы.

По выводу суда, Администрация ГПСУ и пограничный отряд не доказали существование причинно-следственной связи между пребыванием военнослужащего в состоянии алкогольного опьянения и его смертью. Именно поэтому отказ в назначении помощи был признан незаконным. При этом суд сослался на аналогичные правовые выводы Верховного Суда, изложенные в постановлениях от 29 июня 2022 года по делу №640/6477/19 и от 18 марта 2024 года по делу №120/13997/21-а.

Что решил суд

Закарпатский окружной административный суд признал противоправными и отменил решения Администрации ГПСУ и пограничного отряда об отказе матери и дочери погибшего военнослужащего в назначении единовременной денежной помощи. Вместе с тем суд не обязал немедленно осуществить выплату.

Вместо этого суд обязал Администрацию ГПСУ повторно рассмотреть заявления членов семьи с учетом выводов, изложенных в решении. Суд указал, что при новом рассмотрении уполномоченный орган должен оценить все предусмотренные законом основания для назначения помощи и учесть правовую позицию о необходимости установления причинно-следственной связи между пребыванием военнослужащего в состоянии алкогольного опьянения и его смертью.

Фактически суд по делу №260/873/26 разграничил два различных обстоятельства: пребывание военнослужащего в состоянии алкогольного опьянения и смерть как следствие его действий в таком состоянии. Только установление второго обстоятельства может быть основанием для отказа в назначении единовременной денежной помощи в соответствии со статьей 16-4 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.