Не можете уплатить налоги из-за войны: что делать и куда обращаться

Следует подать заявление о невозможности выполнения налоговых обязанностей вместе с документами, подтверждающими причины такой невозможности.

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Плательщики налогов, которые из-за обстоятельств, связанных с военным положением, не могут своевременно выполнить налоговые обязанности, должны сообщить об этом контролирующий орган и предоставить подтверждающие документы.

Как сообщила Государственная налоговая служба Украины, речь идет о случаях, когда из-за последствий войны плательщик не имеет возможности вовремя:

уплатить налоги и сборы;

подать налоговую или другую предусмотренную законодательством отчетность;

зарегистрировать налоговые или акцизные накладные и расчеты корректировки;

подать электронные документы относительно оборота горючего и этилового спирта;

выполнить другие предусмотренные законом налоговые обязанности.

Для подтверждения невозможности выполнения обязанностей необходимо подать заявление вместе с копиями документов, подтверждающих соответствующие обстоятельства. Перечень необходимых документов зависит от того, является ли плательщик физическим или юридическим лицом.

В ГНС отметили, что отдельные правила действуют для операций по регистрации акцизных накладных, подаче электронных документов относительно оборота горючего и этилового спирта, а также некоторых заявок на перемещение таких товаров.

Порядок распространяется на физических лиц, в том числе самозанятых граждан, юридических лиц — резидентов и нерезидентов Украины, а также их обособленные подразделения.

Если после принятия решения о невозможности выполнения налоговых обязанностей плательщик восстановил возможность их выполнять, он должен сообщить об этом налоговой. Такое уведомление необходимо подать в произвольной форме не позднее чем через 60 календарных дней с первого дня месяца, следующего за месяцем восстановления возможности выполнения обязанностей.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», заработная плата, доходы от продажи имущества, дивиденды, проценты по депозитам, отдельные виды наследства, подарков и выигрышей входят в перечень доходов, которые подлежат налогообложению. В Главном управлении ГНС в Киевской области отметили, что в соответствии с пунктом 164.2 статьи 164 Налогового кодекса Украины налогообложению подлежит большинство доходов, полученных гражданами в денежной или неденежной форме, если иное не предусмотрено статьей 165 НКУ.

К налогооблагаемым доходам относятся заработная плата, вознаграждения по договорам гражданско-правового характера, а также отдельные доходы, полученные от физических лиц-предпринимателей или лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, в случаях, определенных законодательством.