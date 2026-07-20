  1. В Украине

Зарплата, наследство, депозиты: какие доходы обязательно нужно декларировать

20:12, 20 июля 2026 148
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Налоговый кодекс Украины предусматривает налогообложение отдельных доходов, получаемых гражданами в определенных жизненных обстоятельствах.
Зарплата, наследство, депозиты: какие доходы обязательно нужно декларировать
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Заработная плата, доходы от продажи имущества, дивиденды, проценты по депозитам, отдельные виды наследства, подарков и выигрышей входят в перечень доходов, которые подлежат налогообложению.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В Главном управлении ГНС в Киевской области отметили, что в соответствии с пунктом 164.2 статьи 164 Налогового кодекса Украины налогообложению подлежит большинство доходов, полученных гражданами в денежной или неденежной форме, если иное не предусмотрено статьей 165 НКУ.

К налогооблагаемым доходам относятся заработная плата, вознаграждения по договорам гражданско-правового характера, а также отдельные доходы, полученные от физических лиц-предпринимателей или лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, в случаях, определенных законодательством.

Также НДФЛ уплачивается с доходов от продажи движимого и недвижимого имущества в случаях, предусмотренных законодательством, продажи имущественных и неимущественных прав, передачи имущества в аренду, субаренду или жилой наем, а также с роялти.

К налогооблагаемым относятся и пассивные доходы, в частности проценты по банковским вкладам, дивиденды, отдельные виды роялти и инвестиционная прибыль от операций с ценными бумагами, корпоративными правами и другими инвестиционными активами.

Кроме того, Налоговый кодекс предусматривает налогообложение отдельных доходов, полученных при определенных жизненных обстоятельствах. Среди них — наследство и подарки в случаях, определенных законодательством, выигрыши и призы, отдельные страховые и пенсионные выплаты, неустойка, штрафы, пеня, отдельные виды возмещения ущерба, а также дополнительные блага, полученные от работодателя или других лиц.

В ГНС также напомнили, что в общий налогооблагаемый доход могут включаться невозвращенные в установленный срок средства, полученные под отчет или на командировку, отдельные виды задолженности по гражданско-правовым договорам, доходы от доверительного управления имуществом, отдельные виды пенсий и пожизненного денежного содержания, а также другие доходы, не освобожденные от налогообложения в соответствии со статьей 165 Налогового кодекса Украины.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», единовременная денежная помощь, которую получают члены семей погибших или умерших вследствие ранения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и полицейских во время действия военного положения, является доходом и подлежит декларированию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая ГНС налоги Налоговый кодекс Украины

Популярные новости

Пенсия станет больше: какие пенсионеры получат доплаты за предыдущие месяцы

Пенсия станет больше: какие пенсионеры получат доплаты за предыдущие месяцы

15:33, 18 июля 2026 14k
Верховный Суд разрешил требовать компенсацию, если наследство уже невозможно перераспределить

Верховный Суд разрешил требовать компенсацию, если наследство уже невозможно перераспределить

12:03, 19 июля 2026 10k
Свидетель Иеговы отказался от мобилизации, потому что вероисповедание запрещает ему носить оружие: суд приговорил его к 3 годам лишения свободы

Свидетель Иеговы отказался от мобилизации, потому что вероисповедание запрещает ему носить оружие: суд приговорил его к 3 годам лишения свободы

13:33, 19 июля 2026 8k
На улице был мороз, а Drager показал +11: водитель выиграл апелляцию по делу о «нетрезвом» вождении

На улице был мороз, а Drager показал +11: водитель выиграл апелляцию по делу о «нетрезвом» вождении

12:39, 19 июля 2026 8k
Камера, снимающая соседей и улицу, может стать основанием для штрафа в 300 тысяч гривен: когда видеонаблюдение нарушает закон

Камера, снимающая соседей и улицу, может стать основанием для штрафа в 300 тысяч гривен: когда видеонаблюдение нарушает закон

16:15, 19 июля 2026 6k
Нацполиция будет разыскивать сомнительно приобретенные активы госслужащих категорий «Б» и «В»

Нацполиция будет разыскивать сомнительно приобретенные активы госслужащих категорий «Б» и «В»

10:00, 20 июля 2026 4k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Дети, рожденные после гибели отца на фронте, имеют право на долю от 15 млн даже если деньги уже выплачены другим, — ВС

Имеет ли право на долю от 15-миллионной помощи ребенок, родившийся уже после гибели отца на фронте, и что делать, если помощь уже распределена и выплачена другим членам семьи.

Самого психиатрического диагноза недостаточно: в каких случаях суд признает человека недееспособным

Признание человека недееспособным является одним из самых серьезных судебных решений в гражданском праве, ведь после него лицо фактически упускает возможность самостоятельно распоряжаться своим имуществом, заключать договоры и принимать юридически значимые решения.

НБУ определил 16 признаков подозрительных операций: какие платежи через карты могут попасть под финмониторинг

НБУ предлагает ввести новые правила мониторинга платежных операций: проект положения обязывает банки и платежные учреждения внедрить системы анализа поведения клиентов для своевременного выявления подозрительных операций.

Спонсор хотел взыскать 2,5 млн грн с хоккейного клуба из-за задержки чемпионата Украины по хоккею — Верховный Суд направил дело на новое рассмотрение

Из-за того, что Чемпионат Украины по хоккею вовремя не стартовал, спонсор получил шанс вернуть аванс в размере 2,5 млн грн: Верховный Суд не поддержал решение, которым с компании взыскали 9,5 млн грн в пользу хоккейного клуба.

Ваш аккаунт уже могли использовать против вас: какие доказательства необходимо сохранить для суда и полиции

Несанкционированный доступ к аккаунту может привести не только к потере контроля над профилем, но и к мошенничеству.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]