Зарплата, наследство, депозиты: какие доходы обязательно нужно декларировать

Налоговый кодекс Украины предусматривает налогообложение отдельных доходов, получаемых гражданами в определенных жизненных обстоятельствах.

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Заработная плата, доходы от продажи имущества, дивиденды, проценты по депозитам, отдельные виды наследства, подарков и выигрышей входят в перечень доходов, которые подлежат налогообложению.

В Главном управлении ГНС в Киевской области отметили, что в соответствии с пунктом 164.2 статьи 164 Налогового кодекса Украины налогообложению подлежит большинство доходов, полученных гражданами в денежной или неденежной форме, если иное не предусмотрено статьей 165 НКУ.

К налогооблагаемым доходам относятся заработная плата, вознаграждения по договорам гражданско-правового характера, а также отдельные доходы, полученные от физических лиц-предпринимателей или лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, в случаях, определенных законодательством.

Также НДФЛ уплачивается с доходов от продажи движимого и недвижимого имущества в случаях, предусмотренных законодательством, продажи имущественных и неимущественных прав, передачи имущества в аренду, субаренду или жилой наем, а также с роялти.

К налогооблагаемым относятся и пассивные доходы, в частности проценты по банковским вкладам, дивиденды, отдельные виды роялти и инвестиционная прибыль от операций с ценными бумагами, корпоративными правами и другими инвестиционными активами.

Кроме того, Налоговый кодекс предусматривает налогообложение отдельных доходов, полученных при определенных жизненных обстоятельствах. Среди них — наследство и подарки в случаях, определенных законодательством, выигрыши и призы, отдельные страховые и пенсионные выплаты, неустойка, штрафы, пеня, отдельные виды возмещения ущерба, а также дополнительные блага, полученные от работодателя или других лиц.

В ГНС также напомнили, что в общий налогооблагаемый доход могут включаться невозвращенные в установленный срок средства, полученные под отчет или на командировку, отдельные виды задолженности по гражданско-правовым договорам, доходы от доверительного управления имуществом, отдельные виды пенсий и пожизненного денежного содержания, а также другие доходы, не освобожденные от налогообложения в соответствии со статьей 165 Налогового кодекса Украины.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», единовременная денежная помощь, которую получают члены семей погибших или умерших вследствие ранения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и полицейских во время действия военного положения, является доходом и подлежит декларированию.