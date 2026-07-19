Нужно ли декларировать 15 млн грн единовременной помощи семьям погибших военнослужащих — разъяснение

Нужно ли указывать в декларации всю сумму 15 млн грн, как отражать выплаты частями и когда подается сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии.

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Единовременная денежная помощь, которую получают члены семей погибших или умерших вследствие ранения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и полицейских во время действия военного положения, является доходом и подлежит декларированию.

«Судебно-юридическая газета» проанализировала разъяснение Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) относительно порядка отражения таких выплат в декларациях.

Согласно пункту 7 части первой статьи 46 Закона «О предотвращении коррупции», в декларации указываются сведения о доходах, которые субъект декларирования или члены его семьи получили в течение отчетного периода.

Речь идет о единовременной денежной помощи в размере 15 млн грн, которая выплачивается семьям погибших или умерших вследствие ранения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и полицейских. Она распределяется равными долями между всеми получателями, предусмотренными статьей 16-1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 28 февраля 2022 года №168.

В декларации необходимо отражать не всю сумму помощи, а только ту ее часть, которую фактически получил субъект декларирования или член его семьи в соответствующем отчетном периоде.

Такие средства следует указывать в разделе 11 декларации «Доходы, в том числе подарки». В графе «Вид дохода» необходимо выбрать отметку «Иное» и указать: «Единовременная денежная помощь семьям погибших (умерших) военнослужащих и т.д.».

Если выплата осуществляется частями, в декларации за соответствующий год отражается только сумма, фактически полученная в течение данного отчетного периода. Последующие выплаты необходимо будет указать уже в декларациях за следующие отчетные периоды.

Отдельно обращается внимание на обязанность подачи сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии. Если разовая выплата части этой помощи, полученная должностным лицом, занимающим ответственное или особо ответственное положение, либо субъектом декларирования, должность которого связана с высоким или повышенным уровнем коррупционных рисков, превышает 50 прожиточных минимумов, такое лицо должно подать сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в связи с получением дохода.

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