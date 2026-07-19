  1. Общество

Facebook и Instagram массово перестали работать — фиксируется масштабный сбой

11:45, 19 июля 2026 64
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
«Ваш профиль временно недоступен»: Facebook и Instagram охватил масштабный сбой.
Facebook и Instagram массово перестали работать — фиксируется масштабный сбой
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

19 июля пользователи по всему миру массово сообщили о перебоях в работе Facebook и Instagram. Многие люди не могут войти в свои учетные записи, а при попытке авторизации получают сообщение о временной недоступности сервиса. По предварительным данным, сбой затронул сотни тысяч пользователей в разных странах, тогда как компания Meta на момент публикации официально не объяснила причины инцидента.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Масштабный сбой Facebook и Instagram 19 июля

Более 300 тысяч пользователей из разных стран сообщают о проблемах с работой Facebook и Instagram.

Больше всего жалоб поступает на десктопные версии сервисов. При попытке войти в учетную запись пользователи сталкиваются с технической ошибкой, из-за чего авторизация становится невозможной.

В то же время мобильные приложения Facebook и Instagram для многих пользователей продолжают работать стабильнее, хотя отдельные сообщения о перебоях поступают и от владельцев мобильных устройств.

Какое сообщение видят пользователи Facebook

При попытке войти в Facebook часть пользователей видит сообщение следующего содержания:

«Ваш профиль временно недоступен. Ваша учетная запись в настоящее время недоступна из-за неисправности на сайте. Ожидается ее устранение в кратчайший срок. Повторите попытку через несколько минут».

Это свидетельствует о том, что проблема, вероятно, связана с технической неисправностью сервиса, а не с блокировкой или удалением отдельных учетных записей.

Meta пока не объяснила причины

На момент публикации компания Meta не опубликовала официальных комментариев относительно причин масштабного сбоя и не сообщила, когда работа Facebook и Instagram будет полностью восстановлена.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Facebook Instagram

Популярные новости

Пенсия станет больше: какие пенсионеры получат доплаты за предыдущие месяцы

Пенсия станет больше: какие пенсионеры получат доплаты за предыдущие месяцы

15:33, 18 июля 2026 6k
Группа инвалидности не дает автоматического права на уход: комиссии, заменившие МСЭК, тестируют людей на способность выжить самостоятельно

Группа инвалидности не дает автоматического права на уход: комиссии, заменившие МСЭК, тестируют людей на способность выжить самостоятельно

10:00, 18 июля 2026 21k
ВС высказался о необходимости документального подтверждения расходов на правовую помощь для их возмещения

ВС высказался о необходимости документального подтверждения расходов на правовую помощь для их возмещения

13:27, 18 июля 2026 5k
В Киеве суд вынес приговор мошеннику, который бесплатно пожил в 68 квартирах за три месяца

В Киеве суд вынес приговор мошеннику, который бесплатно пожил в 68 квартирах за три месяца

18:04, 17 июля 2026 9k
Можно ли заряжать телефон несколько раз в день: советы для длительной работы аккумулятора

Можно ли заряжать телефон несколько раз в день: советы для длительной работы аккумулятора

00:01, 18 июля 2026 6k
Суд обязал засчитать срочную военную службу и обучение в спецстаж для выплаты 10 пенсий

Суд обязал засчитать срочную военную службу и обучение в спецстаж для выплаты 10 пенсий

18:33, 18 июля 2026 3k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Мобильные укрытия на остановках и освобождение убежищ от арендаторов: на 5-м году войны власть взялась за гражданскую защиту населения

Новые ультиматумы от ВР: 10 минут на доступ к мобильному укрытию и 24 часа на выселение бизнеса из арендованных убежищ.

Нотариусы будут проверять, жив ли доверитель: Минюст изменил порядок удостоверения сделок

Новая редакция Порядка совершения нотариальных действий вводит для нотариусов обязательную проверку факта смерти доверителя и прекращения юридического лица, выдавшего доверенность.

Водительское удостоверение на 30 лет больше не будут выдавать: Кабмин переписал правила для всех водителей

Правительство изменило срок действия водительских удостоверений: кому будут выдавать удостоверения на 2, 5 и 15 лет, а что будет со старыми документами.

Власти будут искать владельцев отходов, которые сносят их на стихийные свалки: Кабмин утвердил новые правила

Правительство установило новый порядок обнаружения бесхозных отходов: кто будет отвечать за заброшенный мусор и что изменится.

Владельцам имущества больше не придется «отвоевывать» его в суде из-за ошибки исполнителя – законопроект

Если документ будет принят, владельцам имущества больше не придется каждый раз проходить полноценное исковое производство только для того, чтобы доказать очевидное – арест наложен не на имущество должника.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]