Facebook и Instagram массово перестали работать — фиксируется масштабный сбой

«Ваш профиль временно недоступен»: Facebook и Instagram охватил масштабный сбой.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

19 июля пользователи по всему миру массово сообщили о перебоях в работе Facebook и Instagram. Многие люди не могут войти в свои учетные записи, а при попытке авторизации получают сообщение о временной недоступности сервиса. По предварительным данным, сбой затронул сотни тысяч пользователей в разных странах, тогда как компания Meta на момент публикации официально не объяснила причины инцидента.

Масштабный сбой Facebook и Instagram 19 июля

Более 300 тысяч пользователей из разных стран сообщают о проблемах с работой Facebook и Instagram.

Больше всего жалоб поступает на десктопные версии сервисов. При попытке войти в учетную запись пользователи сталкиваются с технической ошибкой, из-за чего авторизация становится невозможной.

В то же время мобильные приложения Facebook и Instagram для многих пользователей продолжают работать стабильнее, хотя отдельные сообщения о перебоях поступают и от владельцев мобильных устройств.

Какое сообщение видят пользователи Facebook

При попытке войти в Facebook часть пользователей видит сообщение следующего содержания:

«Ваш профиль временно недоступен. Ваша учетная запись в настоящее время недоступна из-за неисправности на сайте. Ожидается ее устранение в кратчайший срок. Повторите попытку через несколько минут».

Это свидетельствует о том, что проблема, вероятно, связана с технической неисправностью сервиса, а не с блокировкой или удалением отдельных учетных записей.

Meta пока не объяснила причины

На момент публикации компания Meta не опубликовала официальных комментариев относительно причин масштабного сбоя и не сообщила, когда работа Facebook и Instagram будет полностью восстановлена.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.