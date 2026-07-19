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Пенсия по утере кормильца: продолжат ли выплаты студентке, которая устроилась на работу

19:51, 19 июля 2026 20
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В ПФУ разъяснили вопрос относительно пенсии по утере кормильца.
Пенсия по утере кормильца: продолжат ли выплаты студентке, которая устроилась на работу
Фото: chasdiy.org
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Главное управление Пенсионного фонда Украины во Львовской области объяснило, будет ли продолжена выплата пенсии по утере кормильца студентке, которая обучается в университете на дневной форме, но устроилась на работу.

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В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 36 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» пенсия в связи с утерей кормильца назначается, в частности, детям умершего кормильца, которые обучаются на дневной форме обучения в общеобразовательных учебных заведениях системы общего среднего образования, а также профессионально-технических, высших учебных заведениях (в том числе в период между завершением обучения в одном из указанных учебных заведений и поступлением в другое учебное заведение или в период между завершением обучения по одному образовательно-квалификационному уровню и продолжением обучения по другому при условии, что такой период не превышает четырех месяцев), – до окончания такими детьми учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет, и детям-сиротам – до достижения ими 23 лет независимо от того, обучаются они или нет. 

«При этом факт трудоустройства не влияет на определение права для получения пенсии в связи с утерей кормильца.

То есть, если вы обучаетесь на дневной форме обучения и не достигли возраста 23 лет, то имеете право на получение назначенной пенсии в связи с утерей кормильца независимо от факта работы», — добавили в ПФУ.

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