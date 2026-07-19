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В Германии поддержали исключение украинских мужчин призывного возраста из временной защиты в ЕС

19:59, 19 июля 2026 294
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Министр внутренних дел Германии заявил, что если мужчин призывного возраста исключат из механизма временной защиты, а оснований для предоставления убежища не будет, они должны будут покинуть страну.
В Германии поддержали исключение украинских мужчин призывного возраста из временной защиты в ЕС
Фото: spiegel.de
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Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт поддержал исключение украинских мужчин призывного возраста из механизма автоматической временной защиты в ЕС и заявил, что уклонение от военной службы не является основанием для предоставления убежища. Об этом он сказал в интервью Welt.

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«Украинцы до сих пор получали автоматическую защиту в соответствии с Директивой о массовом наплыве. В отношении сирийцев как беженцев от гражданской войны всегда проводилась индивидуальная проверка в рамках процедуры предоставления убежища. В будущем мужчины призывного возраста из Украины не должны подпадать под действие этой директивы. Возможность подать заявление на убежище, конечно, остается, однако уклонение от воинской обязанности не является основанием для предоставления убежища», — сказал он. 

Объясняя разницу между статусом сирийцев и украинцев, чиновник подчеркнул, что речь идет о принципиально разных правовых механизмах: украинцы пользуются коллективной временной защитой, тогда как заявления сирийских граждан рассматривались индивидуально в рамках процедуры предоставления убежища.

По словам Добриндта, если мужчин призывного возраста исключат из механизма временной защиты, а оснований для предоставления убежища не будет, они должны будут покинуть Германию.

Также он добавил, что если Директива о массовом наплыве больше не будет применяться к мужчинам призывного возраста и не будет положительного решения в процедуре предоставления убежища, существует логическое следствие: эти люди будут обязаны выехать в Украину.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Польша продвигает идею ограничения временной защиты ЕС для украинских мужчин призывного возраста. Однако в Еврокомиссии заявили, что украинцы, которые уже находятся под временной защитой в ЕС, не потеряют свой статус.

Кроме того, ранее Украина обратилась к Европейскому Союзу с просьбой не распространять временную защиту на мужчин в возрасте от 23 до 60 лет. 

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Германия ЕС Украина мобилизация

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