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Украина просит ЕС исключить мужчин в возрасте от 23 до 60 лет из системы временной защиты для беженцев

19:06, 5 июня 2026
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В ЕС обсуждают продление защиты для украинцев до 2028 года, но возможны исключения для мужчин призывного возраста.
Украина просит ЕС исключить мужчин в возрасте от 23 до 60 лет из системы временной защиты для беженцев
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Украина обратилась к Европейскому Союзу с просьбой не распространять временную защиту на мужчин в возрасте от 23 до 60 лет. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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В странах ЕС в настоящее время поддерживают идею продления действия директивы о временной защите для украинцев до марта 2028 года. В то же время часть государств-членов выступает за внесение изменений в объем этой защиты для отдельных категорий граждан.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам миграции Кипра — страны, председательствующей в Совете ЕС, — Николас Иоаннидес во время итоговой конференции после заседания Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел 4 июня.

По его словам, в ходе обсуждений была продемонстрирована «единодушие в поддержке Украины». Он отметил, что участники рассчитывают на достижение договоренности, которая одновременно будет учитывать интересы украинцев и не создавать дополнительную нагрузку на государства, принимающие беженцев.

Еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер сообщил, что одним из вариантов изменений является исключение мужчин призывного возраста от 23 до 60 лет из действия временной защиты. По его словам, это также соответствует запросу украинской стороны.

Он добавил, что в обсуждении приняли участие представители стран, принявших наибольшее количество украинских беженцев, в частности Чехии, стран Балтии, Польши, Германии и Австрии.

Еврокомиссия планирует в ближайшие недели представить предложения относительно дальнейшего механизма временной защиты для украинцев. Окончательное решение должны принять страны ЕС квалифицированным большинством голосов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Польша продвигает идею ограничения временной защиты ЕС для украинских мужчин призывного возраста. Однако в Еврокомиссии заявили, что украинцы, которые уже находятся под временной защитой в ЕС, не потеряют свой статус.

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