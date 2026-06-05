Україна просить ЄС виключити чоловіків 23-60 років із тимчасового захисту для біженців

У ЄС обговорюють продовження захисту для українців до 2028 року, але можливі винятки для чоловіків мобілізаційного віку.

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Україна звернулася до Європейського Союзу з проханням не поширювати тимчасовий захист на чоловіків віком від 23 до 60 років. Про це повідомляє Deutsche Welle.

У країнах ЄС наразі підтримують ідею продовження дії директиви про тимчасовий захист для українців до березня 2028 року. Водночас частина держав-членів виступає за внесення змін щодо обсягу цього захисту для окремих категорій громадян.

Про це заявив заступник міністра з питань міграції Кіпру — країни, що головує в Раді ЄС, — Ніколас Іоаннідес під час підсумкової конференції після засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ 4 червня.

За його словами, під час обговорень було продемонстровано «одностайність у підтримці України». Він зазначив, що учасники розраховують на досягнення домовленості, яка одночасно враховуватиме інтереси українців і не створюватиме додаткового навантаження на держави, що приймають біженців.

Єврокомісар з питань внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер повідомив, що одним із варіантів змін є виключення чоловіків мобілізаційного віку від 23 до 60 років із дії тимчасового захисту. За його словами, це також відповідає запиту української сторони.

Він додав, що в обговоренні брали участь представники країн, які прийняли найбільше українських біженців, зокрема Чехії, країн Балтії, Польщі, Німеччини та Австрії.

Єврокомісія планує найближчими тижнями представити пропозиції щодо подальшого механізму тимчасового захисту для українців. Остаточне рішення мають ухвалити країни ЄС кваліфікованою більшістю.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Польща просуває ідею обмеження тимчасового захисту ЄС для українських чоловіків призовного віку. Проте в Єврокомісії заявили, що українці, які вже перебувають під тимчасовим захистом у ЄС, не втратять свій статус.

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