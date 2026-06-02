Українці, які вже перебувають під тимчасовим захистом у ЄС, не втратять свій статус — Єврокомісія

У ЄС обговорюють нові правила тимчасового захисту для майбутніх біженців.

Держави-члени Європейського Союзу погоджуються з необхідністю продовжити дію механізму тимчасового захисту для громадян України після березня 2027 року. Водночас у ЄС тривають дискусії щодо можливих змін правил для нових заявників.

Про це під час круглого столу в Європейському парламенті повідомила представниця Генерального директорату Європейської комісії з питань міграції та внутрішніх справ Корінна Улльріх.

За її словами, зазначає Радіо Свобода, попри прагнення досягти миру, Євросоюз має планувати, виходячи і з альтернативних сценаріїв розвитку подій.

«Тривають дискусії щодо можливих адаптацій правил для майбутніх прибуттів», – підтвердила Улльріх та наголосила, що жодних остаточних рішень з цього питання наразі не ухвалено.

Представниця Єврокомісії підкреслила, що можливі зміни не стосуватимуться українців, які вже перебувають під тимчасовим захистом у країнах Євросоюзу.

Як стало відомо напередодні, столиці країн Європейського Союзу обговорюють можливість звуження сфери дії Директиви про тимчасовий захист, зокрема шляхом виключення з неї українських чоловіків призовного віку.

Йдеться про механізм тимчасового захисту, який після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році надав право понад 4 мільйонам українців жити та працювати в ЄС без проходження національних процедур надання притулку. Наразі програма діє до березня 2027 року.

Згідно з документом, який опинився у розпорядженні видання, серед варіантів майбутнього продовження розглядається звуження сфери дії захисту. Зокрема — через «виключення чоловіків призовного віку» або осіб, які виїхали з України з порушенням встановлених правил.

У разі реалізації таких змін вони стосуватимуться лише нових заявників, які звертатимуться за статусом тимчасового захисту.

Станом на березень 2026 року статус тимчасового захисту в ЄС мали 4,33 млн українців. Найбільше — у Німеччині (1,27 млн), Польщі (961,4 тис.) та Чехії (379,8 тис.). Серед отримувачів 43,3% становили жінки, 30,1% — діти, 26,6% — чоловіки.

