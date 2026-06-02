Шахраї полюють на власників житла на ТОТ: українці можуть втратити гроші та документи

Власники житла на ТОТ часто стикаються з пропозиціями оформити «компенсацію», хоча універсального механізму таких виплат в Україні наразі не існує, чим нерідко користуються шахраї.

Мільйони українців залишилися без можливості користуватися своїм житлом на тимчасово окупованих територіях. В одних випадках нерухомість була пошкоджена або знищена війною, в інших — будинки та квартири фізично збереглися, проте їхні власники втратили до них доступ.

Як вже зазначала «Судово-юридична газета», найбільші труднощі у процедурі компенсації виникають саме щодо майна на тимчасово окупованих територіях, оскільки проведення обстеження та підтвердження факту руйнування часто є неможливими. Саме ця правова невизначеність створює підґрунтя для різноманітних спекуляцій і шахрайських пропозицій щодо нібито гарантованого отримання компенсації за житло на ТОТ.

На цьому тлі в соціальних мережах, месенджерах та навіть на окремих інтернет-ресурсах регулярно з'являються повідомлення про можливість отримати «компенсацію за житло в окупації», «швидке оформлення виплат» або «гарантоване відшкодування через міжнародні фонди». Часто такі пропозиції супроводжуються вимогами сплатити аванс, надати копії документів або оформити довіреність.

Щоб оцінити законність подібних пропозицій, необхідно розуміти, які механізми компенсації дійсно існують в українському законодавстві та які обмеження вони мають.

Водночас чинна процедура передбачає дотримання встановлених законом вимог і не допускає отримання виплат через посередників або в обхід офіційних механізмів.

Що передбачає законодавство України

Основним нормативним актом у сфері компенсації за пошкоджене та знищене житло є Закон України № 2923-IX «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України».

Саме на підставі цього закону працює державна програма «єВідновлення».

Чи можна подати заяву щодо майна на окупованій території

Українське законодавство дозволяє подавати інформаційні повідомлення про пошкоджене або знищене майно через застосунок «Дія», ЦНАП або нотаріуса.

Якщо житло було пошкоджене або знищене внаслідок бойових дій, найпростішим і найшвидшим способом повідомити про це державу є подання інформаційного повідомлення через застосунок або портал «Дія». Для цього необхідно авторизуватися, обрати послугу щодо пошкодженого чи знищеного майна, перевірити дані про об'єкт нерухомості та надіслати повідомлення.

Водночас програма «єВідновлення» наразі не передбачає можливості подання заяв щодо житла, розташованого на тимчасово окупованих територіях. Натомість власники нерухомості, яка знаходиться на територіях активних бойових дій, можуть скористатися встановленою процедурою та подати відповідну заяву.

Проблема полягає в тому, що щодо майна на ТОТ часто неможливо встановити його фактичний стан. Якщо власник не має достовірної інформації про те, чи було житло пошкоджене або знищене, а компетентні органи не можуть провести обстеження об'єкта, підтвердження права на компенсацію може бути ускладненим до моменту деокупації території або отримання належних доказів.

Саме на цій невизначеності нерідко спекулюють шахраї, обіцяючи допомогти обійти процедуру, прискорити виплату або навіть гарантувати отримання компенсації. Однак жодна приватна особа, юридична компанія чи посередник не має повноважень забезпечити позитивне рішення або отримання державних виплат поза встановленою законом процедурою.

Найпоширеніші шахрайські схеми

За останні роки правоохоронні органи неодноразово повідомляли про шахрайські схеми, коли громадянам пропонували отримати компенсацію за житло на окупованих територіях через нібито спеціальні міжнародні програми або закриті державні реєстри. У більшості випадків метою було отримання коштів або персональних даних потерпілих. На сьогодні можна виділити кілька типових схем.

1) Недобросовісна юридична допомога

Окремі посередники пропонують юридичну допомогу для отримання компенсації та беруть значні кошти, хоча фактично лише готують заяви чи документи, які не гарантують позитивного рішення.

Варто пам’ятати, що жоден представник не може гарантувати отримання державної компенсації.

2) Вимога передоплати за «оформлення компенсації»

Особі пропонують сплатити певну суму за включення до «реєстру постраждалих» або за «прискорення виплати». Насправді державна процедура не передбачає таких платежів.

3) Пропозиція отримати компенсацію через неіснуючі міжнародні фонди

Шахраї посилаються на вигадані програми ЄС, ООН або міжнародних організацій. Після цього просять сплатити комісію або надати банківські реквізити.

4) Збір персональних даних

Під виглядом оформлення компенсації у громадян збирають копії паспортів, ідентифікаційних кодів, документів на нерухомість та банківські дані. Надалі такі дані можуть використовуватися для оформлення фіктивних договорів, отримання доступу до банківських рахунків, створення підроблених довіреностей або інших шахрайських дій від імені власника майна. Особливу обережність слід проявляти, якщо документи просять надсилати через месенджери, соціальні мережі або невідомі сайти.

Оформлення сумнівних довіреностей

Окремі посередники пропонують оформити широкі довіреності для нібито представництва інтересів власника. На жаль, такі документи можуть бути використані всупереч інтересам довірителя у подальшому.

Отже ознаками потенційного шахрайства можуть бути:

гарантії отримання виплати незалежно від обставин;

вимога сплатити аванс або комісію;

обіцянка «обійти» державну процедуру;

посилання на неіснуючі державні програми;

вимога передати оригінали документів без належного обґрунтування;

наполягання на терміновому ухваленні рішення.

Куди звертатися у разі підозри на шахрайство

Якщо особа стала жертвою подібної схеми або має обґрунтовані сумніви щодо законності пропозиції, варто звернутися до Національної поліції України та не передавати стороннім особам документи чи кошти до перевірки інформації. За можливості слід зберегти листування, реквізити для оплати та інші докази спілкування.

Таким чином, станом на сьогодні в Україні не існує універсальної процедури компенсації лише через те, що житло перебуває на ТОТ.

Саме тому власникам нерухомості варто критично ставитися до будь-яких пропозицій щодо «гарантованих компенсацій», особливо якщо вони передбачають оплату послуг наперед або передачу персональних даних. У більшості випадків єдиним надійним орієнтиром залишаються офіційні державні механізми та перевірена правова допомога.

