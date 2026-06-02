  1. В Україні

Де у Києві можна вигулювати собаку: спроба усунути правову плутанину провалилася

09:24, 2 червня 2026
У Києві пропонували усунути нечіткі норми, через які виникають конфлікти між власниками собак і мешканцями будинків.
У Києві не знайшлося достатньої підтримки для ініціативи, яка стосувалася однієї з найпоширеніших проблем власників собак — відсутності чітких правил вигулу та належної інфраструктури для домашніх тварин.

Петиція №14159 із закликом врегулювати правила вигулу собак у столиці та створити мережу сучасних майданчиків для домашніх тварин не набрала достатньої кількості голосів для розгляду Київською міською радою.

Ініціативу зареєстрували на сайті Київради 2 квітня. Станом на 2 червня вона зібрала близько 1 тисячі підписів при необхідних 6 тисячах.

Автор звернення звертав увагу на те, що чинні міські правила утримання домашніх тварин містять нечіткі формулювання щодо місць вигулу собак. Зокрема, йдеться про такі поняття, як «тильна сторона будинку», «технічна сторона» або «поблизу житлових будинків», які не мають законодавчого визначення та можуть трактуватися по-різному.

На думку автора петиції, така правова невизначеність спричиняє конфлікти між мешканцями, ускладнює контроль з боку правоохоронців та муніципальних служб, а також свідчить про нестачу спеціально облаштованих місць для вигулу тварин у більшості районів столиці.

У зверненні пропонувалося переглянути чинні нормативні акти Києва, усунути нечіткі норми, створити мережу сучасних майданчиків для вигулу собак, запровадити цифрове позначення таких зон та забезпечити прозорий механізм контролю за дотриманням правил. Однак необхідної підтримки киян ініціатива не отримала.

Київ петиція тварини

