Верховний Суд виправдав поліцейського, який застосував газовий балончик до чоловіка, що знімав затримання на відео

Верховний Суд: застосування газового балончика до чоловіка, який втручався у дії поліцейських, саме по собі не свідчить про перевищення службових повноважень.

Колегія суддів Касаційного кримінального суду Верховного Суду, переглядаючи справу № 754/13191/16-к, дійшла висновку, що застосування поліцейським спеціального засобу примусу на підставах і в порядку, визначених законом, не створює складу злочину, передбаченого статтею 365 КК України, навіть якщо внаслідок таких дій потерпілому було завдано тілесних ушкоджень.

Обставини справи та рішення судів попередніх інстанцій

За даними справи, у грудні 2015 року патрульні поліцейські перевіряли автомобіль із причепом для продажу кави, на якому був відсутній державний номерний знак. Власник транспортного засобу не зміг надати документи, а під час подальшого спілкування та спроби доставити його до відділку поліції почав чинити опір.

На місце прибув його знайомий, який почав знімати події на мобільний телефон та вимагати пояснень від правоохоронців. За версією обвинувачення, інспектор поліції безпідставно двічі розпилив йому в обличчя газ із балончика, що спричинило легкі тілесні ушкодження.

Прокуратура кваліфікувала такі дії, як перевищенням службових повноважень працівником правоохоронного органу ( ч.2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Деснянський районний суд Києва виправдав поліцейського через відсутність у його діях складу кримінального правопорушення. Київський апеляційний суд погодився з цим висновком і залишив вирок без змін.

Рішення Верховного Суду

Верховний Суд зазначив, що під час касаційного перегляду він не переоцінює докази та не встановлює нові фактичні обставини, а перевіряє правильність застосування судами норм матеріального і процесуального права.

Розглядаючи касаційну скаргу прокурора, Верховний Суд наголосив, що ключовим питанням було не те, чи отримав потерпілий ушкодження, а те, чи вийшов поліцейський за межі своїх повноважень.

Суд підкреслив, що заподіяння легких тілесних ушкоджень під час правомірного застосування поліцейських заходів примусу саме по собі не утворює складу злочину.

Колегія суддів нагадала, що відповідно до принципу презумпції невинуватості обов’язок доведення вини покладається на сторону обвинувачення. Суд звернув увагу, що відповідно до Закону «Про Національну поліцію» поліцейські мають право застосовувати спеціальні засоби, зокрема кайданки та засоби, споряджені речовинами сльозогінної і дратівної дії. Водночас вид та інтенсивність примусу мають бути пропорційними конкретній ситуації.

Суд погодився із висновками судів попередніх інстанцій, що під час затримання поліцейські діяли в межах службових повноважень, перебували у форменому одязі, ідентифікували себе як працівники поліції та висунули законну вимогу не перешкоджати їхній діяльності. Однак, цю вимогу було проігноровано. Суд підкреслив, що заподіяння особі легких тілесних ушкоджень під час правомірного застосування поліцейським заходів примусу саме по собі не утворює об’єктивної сторони злочину, передбаченого частиною другою статті 365 КК України.

Колегія суддів наголосила, що для кваліфікації дій за цією статтею необхідно встановити, що працівник правоохоронного органу явно вийшов за межі наданих йому прав чи повноважень, а також усвідомлював протиправність своїх дій. Натомість суди дійшли висновку, що сторона обвинувачення не надала доказів, які б поза розумним сумнівом підтверджували наявність у діях поліцейського складу інкримінованого кримінального правопорушення.

Оскільки обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях, а всі сумніви щодо доведеності винуватості особи тлумачаться на її користь, суд апеляційної інстанції погодився з вироком місцевого суду, який ухвалив законне та обґрунтоване рішення про виправдання поліцейського у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 365 КК.

Верховний Суд дійшов висновку, що апеляційний суд належним чином перевірив доводи прокурора, надав їм оцінку та навів достатні мотиви для залишення виправдувального вироку без змін.

Це рішення висвітлює межі застосування спеціальних засобів поліцейськими під час виконання службових обов’язків. Суд підкреслив, що законні вимоги поліції обов’язкові для виконання, а їх ігнорування може мати наслідки для громадян.

