У ДПС заявили про проблеми з ПДВ та акцизом через атаки на енергетику

18:35, 1 червня 2026
У Державній податковій службі заявили про проблеми з виконанням показників щодо ПДВ та акцизного податку.
Виконання плану надходжень до державного бюджету за підсумками п’яти місяців 2026 року становило 101,9%, а за травень — 103,7%. Про це повідомила голова Державної податкової служби Леся Карнаух.

За її словами, в умовах війни податки є не лише джерелом наповнення бюджету, а й показником стійкості держави, здатності бізнесу працювати попри виклики та відповідальності платників податків.

За даними ДПС, у травні план надходжень податків і зборів, які контролює служба, було виконано на 103,7%. Додатково до бюджету надійшло 5,3 млрд грн, а загальний обсяг надходжень до загального фонду держбюджету становив 148,8 млрд грн.

Найбільшими джерелами надходжень стали податок на прибуток підприємств — 68,6 млрд грн, що на 12,6 млрд грн перевищило планові показники, а також податок на доходи фізичних осіб — 36,7 млрд грн, що на 2,1 млрд грн більше від запланованого.

Водночас у ДПС звернули увагу на складнощі з виконанням окремих бюджетоформуючих показників, зокрема щодо надходжень від ПДВ та акцизного податку. У службі пояснюють це наслідками атак на енергетичну інфраструктуру, скороченням виробництва та змінами логістичних ланцюгів.

За підсумками січня–травня 2026 року надходження до загального фонду державного бюджету склали 584,7 млрд грн. План виконано на 101,9%, що дозволило забезпечити понадпланові надходження на рівні 11,2 млрд грн.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 64,2 млрд грн, або на 12,3%.

