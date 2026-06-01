Викинули біля смітника, коли стало зле: у Дніпрі співробітників ТЦК підозрюють у викраденні чоловіка

У Дніпрі військовослужбовців ТЦК підозрюють у викраденні чоловіка у Дніпрі. Про це повідомила Національна поліція.

Зазначається, що троє військових, які несли службу в обласному ТЦК, вранці побачили на безлюдній вулиці чоловіка мобілізаційного віку. Вони підійшли до чоловіка під приводом перевірки документів. Але, за даними слідства, не дочекались відповіді, одразу схопили та силоміць заштовхали чоловіка до буса.

У поліції повідомили, що у машині вони поводили себе зухвало: психологічно тиснули та залякували чоловіка.

На їхніх очах стан здоров’я потерпілого значно погіршився — тому стало зле. Але замість того, щоб надати допомогу та відвести до лікарні, фігуранти виштовхнули безпорадного чоловіка з авто на землю біля смітника, а самі втекли.

У поліції наголошують, що один з військових був на посаді стрільця-санітара та мав допомогти чоловікові.

Потрепілого у критичному стані доставили до лікарні, більше інформації про нього правоохоронці не розкривали.

За даними слідства, невдовзі після інциденту двоє фігурантів перевелись на службу до інших військових частин, ще один — залишився служити у центрі комплектування.

Наразі двом фігурантам вже оголошено про підозру за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Крім цього стрільцю-санітару додатково інкримінують ч.3 ст.135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Ще одному їх ексколезі готується оголошення про підозру. Їм загрожує кримінальна відповідальність.

