У законопроєкті про повернення конкурсів на держслужбу знайшли ризики «ручного відбору» кадрів

За словами адвокатів, без чітких стандартів, незалежного контролю та ефективного оскарження, система може стати інструментом тиску або ручного просування потрібних кандидатів.

Відновлення конкурсних процедур на державній службі після періоду воєнних спрощень є необхідним кроком, однак окремі положення законопроєкту №13478-1 можуть зменшити роль відкритого конкурсу як ключового запобіжника від політичного та адміністративного впливу. На цьому наголосили у Комітеті Національної асоціації адвокатів України з питань трудового права.

Наразі проєкт Закону № 13478-1 від 16.07.2025 «Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів та удосконалення порядку вступу, проходження, припинення державної служби», Верховна Рада прийняла за основу.

Документом пропонується повернути конкурси як основний механізм вступу на державну службу. Водночас передбачається збереження розширених винятків, запроваджених під час воєнного стану. Одночасно формується перехідна модель, яка дозволяє поступово перевести осіб, призначених без конкурсу, у конкурсну систему після стабілізації ситуації.

У НААУ ключовим ризиком проєкту назвали часткове послаблення принципу відкритого конкурсу. Адже пропонується запровадити інститут внутрішнього конкурсу, який дозволяє здійснювати просування по службі виключно серед працівників відповідного органу. Це прискорює кадрові рішення, але зменшує рівень зовнішньої конкуренції.

Окрему увагу адвокати звернули, що також суттєво змінюється система оцінювання службової діяльності. Сьогодні воно має переважно контрольний і формальний характер, тоді як у проєкті стає ключовим інструментом управління кар’єрою. Його результати впливатимуть на просування, можливість призначення або переведення без конкурсу, преміювання, а дві негативні оцінки поспіль можуть бути підставою для звільнення. У НААУ застерегли, що без чітких стандартів, незалежного контролю та ефективного оскарження, така система може стати інструментом тиску або ручного просування потрібних кандидатів.

Також адвокати звернули увагу на ризики контрактної моделі державної служби. Контракти можуть підвищити гнучкість управління, але знижують стабільність служби, можуть збільшити політичну залежність та створюють ризик перетворення держслужби на систему тимчасових менеджерів.

У НААУ загалом підтримали ідею модернізації державної служби та повернення конкурсних процедур, але запропонувала доопрацювати законопроєкт. Серед рекомендацій — обмежити випадки внутрішнього конкурсу, встановити максимальну частку посад, які можуть заповнюватися без відкритого конкурсу, деталізувати незалежну процедуру оцінювання, передбачити ефективне оскарження її результатів і звузити можливості обходу відкритого конкурсу через кадровий резерв.

