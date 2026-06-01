  1. Законодавство
  2. / В Україні

Перелік обов’язкових щеплень оновлять: в Україні готують нові правила вакцинації

16:47, 1 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Також можуть посилити контроль за побічними реакціями після вакцинації.
Перелік обов’язкових щеплень оновлять: в Україні готують нові правила вакцинації
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Після пандемії COVID-19 питання вакцинації, реагування на спалахи небезпечних інфекцій та державного контролю за якістю вакцин залишаються одними з ключових для системи охорони здоров’я. В Україні пропонують комплексно оновити правила захисту населення від інфекційних хвороб: від затвердження календаря щеплень і визначення обов’язкових вакцинацій до контролю за безпечністю препаратів, порядку реагування на побічні реакції та розмежування повноважень державних органів у цій сфері.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді проєкт Закону «Про захист населення від інфекційних хвороб», який має оновити законодавство у цій сфері та привести його у відповідність до Закону «Про систему громадського здоров’я».

Документ розроблено на виконання доручення Верховної Ради, передбаченого Прикінцевими та перехідними положеннями Закону України «Про систему громадського здоров’я».

Що зміниться у сфері вакцинації

Проєкт закону №15286 пропонується визначити законодавчі засади проведення вакцинації та закріпити повноваження Міністерства охорони здоров’я щодо формування переліку інфекцій, яким можна запобігти шляхом щеплень, встановлення переліку обов’язкових профілактичних щеплень, календаря щеплень, а також щеплень за станом здоров’я та за епідемічними показаннями.

Документ також передбачає чітке визначення джерел фінансування профілактичних щеплень, встановлення вимог до імунобіологічних лікарських засобів і контролю за їх якістю та застосуванням, зокрема щодо дотримання умов холодового ланцюга.

Побічні реакції після вакцинації та контроль за безпечністю вакцин

Крім того, пропонується доповнити законодавство термінами «побічні реакції» та «несприятливі події після вакцинації» і визначити порядок реагування на такі випадки.

Що ще пропонують оновити

Серед інших новацій — оновлення положень щодо прав і обов’язків громадян, громадських об’єднань, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, а також прав і обов’язків осіб, які хворіють на інфекційні захворювання або є бактеріоносіями.

Також законопроєктом пропонується оновити законодавче регулювання надання медичної допомоги людям, які хворіють на лепру, та уточнити повноваження Кабінету Міністрів і Міністерства охорони здоров’я у сфері захисту населення від інфекційних хвороб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект вакцина

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Партнери з цивільного шлюбу можуть претендувати на половину квартири, придбаної під час спільного життя, — Верховний Суд

Спір за квартиру після смерті жінки: чому Верховний Суд підтримав співмешканця, а не сестру спадкодавиці.

Верховний Суд підтвердив право військових на 100 000 бойових навіть за відсутності рапортів і журналів

Відсутність рапорту чи журналів бойових дій у руках позивача — не підстава для відмови у 100 000 гривень.

Зруйновану споруду на Чернігівщині оформили як будинок заради отримання землі: що вирішив Верховний Суд

ВС підтвердив, що реєстрація будинку, створеного шляхом формального об’єднання квартир у зруйнованій будівлі, не створює законного титулу власності та не дає права на землю.

За ігнорування рапортів військових командирам загрожує арешт на 10 діб: які зміни готують у Раді

У парламенті пропонують посилити відповідальність за порушення порядку розгляду рапортів військових із диференційованими санкціями.

Втратив роботу через війну — чи можна не платити кредит: що каже закон і Верховний Суд

Втрата роботи, вимушене переселення або зниження доходів під час війни стали поширеною причиною прострочення кредитів.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]