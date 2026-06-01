Перелік обов’язкових щеплень оновлять: в Україні готують нові правила вакцинації

Також можуть посилити контроль за побічними реакціями після вакцинації.

Після пандемії COVID-19 питання вакцинації, реагування на спалахи небезпечних інфекцій та державного контролю за якістю вакцин залишаються одними з ключових для системи охорони здоров’я. В Україні пропонують комплексно оновити правила захисту населення від інфекційних хвороб: від затвердження календаря щеплень і визначення обов’язкових вакцинацій до контролю за безпечністю препаратів, порядку реагування на побічні реакції та розмежування повноважень державних органів у цій сфері.

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді проєкт Закону «Про захист населення від інфекційних хвороб», який має оновити законодавство у цій сфері та привести його у відповідність до Закону «Про систему громадського здоров’я».

Документ розроблено на виконання доручення Верховної Ради, передбаченого Прикінцевими та перехідними положеннями Закону України «Про систему громадського здоров’я».

Що зміниться у сфері вакцинації

Проєкт закону №15286 пропонується визначити законодавчі засади проведення вакцинації та закріпити повноваження Міністерства охорони здоров’я щодо формування переліку інфекцій, яким можна запобігти шляхом щеплень, встановлення переліку обов’язкових профілактичних щеплень, календаря щеплень, а також щеплень за станом здоров’я та за епідемічними показаннями.

Документ також передбачає чітке визначення джерел фінансування профілактичних щеплень, встановлення вимог до імунобіологічних лікарських засобів і контролю за їх якістю та застосуванням, зокрема щодо дотримання умов холодового ланцюга.

Побічні реакції після вакцинації та контроль за безпечністю вакцин

Крім того, пропонується доповнити законодавство термінами «побічні реакції» та «несприятливі події після вакцинації» і визначити порядок реагування на такі випадки.

Що ще пропонують оновити

Серед інших новацій — оновлення положень щодо прав і обов’язків громадян, громадських об’єднань, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, а також прав і обов’язків осіб, які хворіють на інфекційні захворювання або є бактеріоносіями.

Також законопроєктом пропонується оновити законодавче регулювання надання медичної допомоги людям, які хворіють на лепру, та уточнити повноваження Кабінету Міністрів і Міністерства охорони здоров’я у сфері захисту населення від інфекційних хвороб.

