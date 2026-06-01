У Дніпрі обговорили захист прав ветеранів у судах: серед питань — своєчасний і справедливий захист

Дискусія стала майданчиком щодо одного з ключових викликів сучасного адміністративного судочинства — забезпечення реального й ефективного захисту прав ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх родин в умовах воєнного стану.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Дніпрі відбувся круглий стіл, присвячений забезпеченню ефективного судового захисту прав ветеранів в умовах воєнного стану. Захід став частиною відзначення Днів адміністративної юстиції України та об’єднав суддів, представників державних органів, адвокатури, ветеранів і силових структур.

Як зазначили у Дніпропетровському окружному адміністративному суді, фахова дискусія стала майданчиком для відкритого міжінституційного діалогу щодо одного з ключових викликів сучасного адміністративного судочинства — забезпечення реального й ефективного захисту прав ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх родин в умовах воєнного стану. У центрі уваги учасників були не лише проблемні аспекти правозастосування, а й пошук практичних рішень, здатних усунути бюрократичні бар’єри та забезпечити дієвий захист захисників України.

Відкриваючи круглий стіл, представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Дніпропетровській області Олексій Урлаткін підкреслив, що в умовах повномасштабної війни захист прав військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх родин є одним із важливих завдань держави і суспільства.

«Справедливий і своєчасний захист прав ветеранів та військових - це насамперед повага до людей, які захищають Україну», - зазначив Олексій Урлаткін.

Голова Дніпропетровського окружного адміністративного суду Володимир Горбалінський акцентував, що в умовах війни забезпечення прав ветеранів і військовослужбовців потребує не формального підходу, а постійної професійної взаємодії між судами, державними органами та правничою спільнотою. За його словами, такі зустрічі є важливим майданчиком для вироблення спільного бачення та напрацювання дієвих механізмів захисту прав цієї категорії громадян.

«Ефективне правосуддя сьогодні — це не лише ухвалене рішення, а й реальна можливість людини отримати своєчасний і справедливий захист та належне виконання судового рішення», — наголосив Володимир Горбалінський.

Програму круглого столу було побудовано навколо двох практичних блоків. Перший стосувався грошового забезпечення військовослужбовців, нарахування додаткових виплат, виконання судових рішень та особливостей застосування процесуальних норм у справах цієї категорії в умовах воєнного стану. Учасники також обговорили питання поновлення процесуальних строків, судового контролю, представництва інтересів військових та забезпечення прав осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Другий тематичний блок було присвячено питанням пенсійного забезпечення військових пенсіонерів та ветеранів. Ключові аспекти судової практики у цій категорії справ висвітлила суддя-спікер Дніпропетровського окружного адміністративного суду Олена Луніна. У центрі уваги учасників перебували питання перерахунку пенсій, обмеження їх максимального розміру, виплати заборгованостей, а також практичні аспекти виконання судових рішень у справах, пов’язаних із соціальними виплатами.

Окрему увагу учасники приділили інклюзивності, безбар’єрності та забезпеченню належної правової допомоги ветеранам і ветеранкам. Суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду, член Ради суддів України Наталія Боженко акцентувала увагу на сучасних підходах до забезпечення доступного та безбар’єрного правосуддя для ветеранів, а також представила рекомендації Ради суддів України щодо роботи судів в умовах воєнного стану.

«Безбар’єрність та доступність правосуддя для ветеранів і ветеранок сьогодні мають бути не декларацією, а реальним стандартом роботи судової системи», — підкреслила Наталія Боженко.

Участь у дискусії також брали ветерани та військовослужбовці, які порушували практичні проблеми взаємодії з державними органами та судовою системою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.