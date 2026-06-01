Несанкціоновані НСРД та маніпуляції з автоматизованим розподілом справ: ВРП повертається до справи судді Геннадія Салая

ВРП розгляне скарги 2 червня.

Вища рада правосуддя знову повертається до розгляду гучної справи, яка вже тривалий час перебуває під пильною увагою юридичної спільноти та за якою наша редакція веде постійне спостереження. На засіданні у вівторок, 2 червня 2026 року, заплановано розгляд скарг на рішення Третьої Дисциплінарної палати ВРП щодо судді Чернігівського апеляційного суду Геннадія Салая.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» раніше вже порушувала це питання у публікації про те, чи виправдає Вища рада правосуддя суддю, який санкціонував незаконні НСРД.

Наразі розгляд цієї справи за скаргами А. К. Славицької та Р. Ю. Кравця виходить на фінішну пряму, змушуючи суспільство знову оцінити, чи готові органи суддівського врядування позбутися практики подвійних стандартів.

Процесуальний хаос та ігнорування статусу адвоката

Справа стосується перегляду рішення Третьої дисциплінарної палати ВРП від 20 березня 2024 року № 805/3дп/15-24. Системні порушення, допущені суддею Салаєм Г. А., вражають своїм масштабом та відвертим нехтуванням законодавчими гарантіями.

Порушення спеціального статусу адвоката:

Об’єктом санкціонованих суддею НСРД стала, у тому числі, особа зі статусом адвоката — А. К. Славицька. Процесуальний закон (ст. 23 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність») чітко імперативно зазначає: клопотання про проведення НСРД щодо адвоката має подаватися виключно Генеральним прокурором, його заступниками або прокурором області. Натомість суддя Салай погодив клопотання, подане неналежним суб’єктом — звичайним слідчим. Щобільше, на момент звернення (4 лютого 2019 року) цей слідчий юридично навіть не входив до складу міжрегіональної слідчої групи, яку офіційно створили лише двома днями пізніше — 6 лютого.

Відсутність правових підстав та кваліфікуючих ознак: Такі заходи, як аудіо- та відеоконтроль особи, закон дозволяє застосовувати лише у разі підозри у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину. Втім, жодних ознак чи обґрунтованих підозр такого рівня у наданих судді матеріалах не було.

Маніпуляція «Справою Майдану» та майном: Досудове розслідування штучно «прив’язали» до кримінального провадження № 4201410020000046 (так званої «справи Майдану»), до якої адвокат Славицька не мала жодного відношення.

Додатковим приводом для стеження стали голослівні припущення слідства про нібито неправомірне придбання нею квартири. Проте, суддя Салай при цьому не перевірив ані офіційних доходів адвоката, ані реальної вартості нерухомості, обмежившись загальними розпливчастими фразами.

Адміністративне свавілля: ручний «авторозподіл» в обхід закону

Окремим кричущим епізодом у діяльності судді, який демонструє системність ігнорування права, є маніпуляції з автоматизованим розподілом справ. Поки Кримінальний процесуальний кодекс України чітко закладає принцип вірогідності під час авторозподілу, а Положення про автоматизовану систему документообігу суду прямо вказує, що будь-які рішення щодо спеціалізації суддів чи організації чергувань мають ухвалюватися виключно колегіальним органом — зборами суддів, у Чернігівському апеляційному суді діяли інші правила.

Суддя Салай одноосібно, як голова відповідного суду, своїми власними адміністративними наказами визначив себе для розгляду окремих категорій справ. Фактично він створив для самого себе безальтернативну схему розподілу матеріалів без будь-яких законних погоджень чи рішень зборів суддів.

Чіткий сигнал від ЄСПЛ: прецедент «Вихор проти України»

Особливої актуальності цій справі додає нещодавня практика Європейського суду з прав людини. 26 січня 2026 року ЄСПЛ ухвалив рішення у справі «Вихор проти України», де прямо визнав, що формальне санкціонування НСРД у розпливчастих формулюваннях, без аналізу пропорційності та без урахування професійного статусу адвоката, є прямим порушенням статті 8 Конвенції. Ухвали судді Салая містили абсолютно ідентичні дефекти, що фактично виводить допущені ним порушення на міжнародний рівень.

Отже, наявна правова позиція дає беззаперечні підстави для скасування рішення Третьої Дисциплінарної палати ВРП та притягнення судді Геннадія Салая до реальної дисциплінарної відповідальності. Та чи продемонструє ВРП у вівторок відданість закону та захисту професійних прав адвокатури, чи знову сховається за політикою подвійних стандартів? Наша редакція продовжує уважно стежити за перебігом цього процесу.

Автор: Володимир Право

