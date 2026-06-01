Несанкционированные НСРД и манипуляции с автоматизированным распределением дел: ВСП возвращается к делу судьи Геннадия Салая

ВСП рассмотрит жалобы 2 июня.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия вновь возвращается к рассмотрению резонансного дела, которое уже длительное время находится под пристальным вниманием юридического сообщества и за которым наша редакция ведёт постоянное наблюдение. На заседании во вторник, 2 июня 2026 года, запланировано рассмотрение жалоб на решение Третьей Дисциплинарной палаты ВСП в отношении судьи Черниговского апелляционного суда Геннадия Салая.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» ранее уже поднимала этот вопрос в публикации о том, оправдает ли Высший совет правосудия судью, который санкционировал незаконные НСРД.

В настоящее время рассмотрение этого дела по жалобам А. К. Славицкой и Р. Ю. Кравца выходит на финишную прямую, заставляя общество вновь оценить, готовы ли органы судейского управления избавиться от практики двойных стандартов.

Процессуальный хаос и игнорирование статуса адвоката

Дело касается пересмотра решения Третьей дисциплинарной палаты ВСП от 20 марта 2024 года № 805/3дп/15-24. Системные нарушения, допущенные судьёй Салаем Г. А., поражают своим масштабом и откровенным пренебрежением законодательными гарантиями.

Нарушение специального статуса адвоката:

Объектом санкционированных судьёй НСРД стало, в том числе, лицо со статусом адвоката — А. К. Славицкая. Процессуальный закон (ст. 23 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности») чётко императивно указывает: ходатайство о проведении НСРД в отношении адвоката должно подаваться исключительно Генеральным прокурором, его заместителями или прокурором области. Вместо этого судья Салай согласовал ходатайство, поданное ненадлежащим субъектом — обычным следователем. Более того, на момент обращения (4 февраля 2019 года) этот следователь юридически даже не входил в состав межрегиональной следственной группы, которую официально создали лишь двумя днями позже — 6 февраля.

Отсутствие правовых оснований и квалифицирующих признаков:

Такие меры, как аудио- и видеоконтроль лица, закон позволяет применять только при наличии подозрения в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Однако никаких признаков или обоснованных подозрений такого уровня в предоставленных судье материалах не было.

Манипуляция «делом Майдана» и имуществом:

Досудебное расследование искусственно «привязали» к уголовному производству № 4201410020000046 (так называемому «делу Майдана»), к которому адвокат Славицкая не имела никакого отношения.

Дополнительным поводом для наблюдения стали голословные предположения следствия о якобы неправомерном приобретении ею квартиры. Однако судья Салай при этом не проверил ни официальные доходы адвоката, ни реальную стоимость недвижимости, ограничившись общими расплывчатыми формулировками.

Административный произвол: ручное «автораспределение» в обход закона

Отдельным вопиющим эпизодом в деятельности судьи, который демонстрирует системность игнорирования права, являются манипуляции с автоматизированным распределением дел. В то время как Уголовный процессуальный кодекс Украины чётко закладывает принцип вероятности при автораспределении, а Положение об автоматизированной системе документооборота суда прямо указывает, что любые решения относительно специализации судей или организации дежурств должны приниматься исключительно коллегиальным органом — собранием судей, в Черниговском апелляционном суде действовали иные правила.

Судья Салай единолично, как председатель соответствующего суда, своими собственными административными приказами определил себя для рассмотрения отдельных категорий дел. Фактически он создал для самого себя безальтернативную схему распределения материалов без каких-либо законных согласований или решений собрания судей.

Чёткий сигнал от ЕСПЧ: прецедент «Вихор против Украины»

Особую актуальность этому делу придаёт недавняя практика Европейский суд по правам человека. 26 января 2026 года ЕСПЧ вынес решение по делу Вихор против Украины, в котором прямо признал, что формальное санкционирование НСРД в расплывчатых формулировках, без анализа соразмерности и без учёта профессионального статуса адвоката, является прямым нарушением статьи 8 Конвенции. Постановления судьи Салая содержали абсолютно идентичные дефекты, что фактически выводит допущенные им нарушения на международный уровень.

Таким образом, имеющаяся правовая позиция даёт бесспорные основания для отмены решения Третьей Дисциплинарной палаты ВСП и привлечения судьи Геннадия Салая к реальной дисциплинарной ответственности. Но продемонстрирует ли ВСП во вторник приверженность закону и защите профессиональных прав адвокатуры, или вновь скроется за политикой двойных стандартов? Наша редакция продолжает внимательно следить за ходом этого процесса.

Автор: Владимир Право

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.