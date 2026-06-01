  1. В Украине

Значительная часть украинцев может не вернуться после войны — ГМС

10:26, 1 июня 2026
Глава ГМС прогнозирует, что до половины украинцев могут вернуться из-за границы после войны.
Фото: Unsplash
Глава Государственной миграционной службы Украины Наталия Науменко считает, что значительная часть украинцев, которые выехали за границу из-за войны. По её словам, в настоящее время за пределами Украины находятся ориентировочно от 7 до 9 миллионов граждан. В то же время она подчеркивает, что эти цифры не являются статичными, поскольку часть украинцев уже возвращается, а часть — интегрируется в других странах.

«Мы понимаем, что все не вернутся. Есть люди, которые уже ассимилировались, интегрировались в общества других стран», — отметила Науменко.

В то же время она оценивает потенциал возвращения примерно на уровне 50%. По её словам, миграция является естественным процессом, особенно в европейском контексте, где люди более мобильны и не привязаны жестко к месту проживания или работы.

«Смотрите, для меня, как для человека, который с 1998 года занимается миграционными процессами, количество пребывающих за границей граждан Украины — это не какая-то трагическая цифра на самом деле. Могу объяснить, почему. Для меня миграция — это также абсолютно естественный процесс. Миграция в Европе — это естественный процесс вдвойне, потому что они не привязаны к жилью, они очень мобильны, они в принципе могут менять место жительства, место работы также очень легко, в зависимости от того, где будет интересно, где будут перспективы, где будет более-менее достойная заработная плата и так далее. Поэтому трагедия в том, что сегодня украинцы, которые выехали из Украины, скрываясь от войны, спасаясь от войны, да, это больно, но всё-таки есть надежда, во-первых, что они живы, во-вторых, что дети учатся и получают достойное образование», — отметила она.

Науменко подчеркнула, что ключевыми условиями для возвращения украинцев являются безопасность, экономическое развитие, наличие работы и доступного жилья. Она также отметила, что этот процесс не будет быстрым и может продолжаться годами или даже десятилетиями.

«Это, наверное, будет десятилетие, когда будут возвращаться они или их дети. Но если будет развиваться экономика, если государство сможет обеспечить безопасность своим гражданам, то они будут возвращаться. Поэтому наша главная задача сейчас — не потерять связь с нашими гражданами за границей. Собственно, поэтому мы и начали эту историю расширения сети наших дипломатических представительств за рубежом», — объяснила она.

Отдельно глава ГМС подчеркнула важность сохранения связи с украинцами за границей. Именно с этой целью государство расширяет сеть дипломатических представительств и консульских учреждений.

По её мнению, украинцы, находящиеся за границей, в будущем могут стать важным ресурсом для развития страны, поскольку привезут с собой новый опыт, знания и видение.

