Россия готовит новую атаку – Владимир Зеленский обратился к украинцам с срочным предупреждением

19:57, 29 мая 2026
Президент заявил об угрозе новых атак и подчеркнул приоритетность укрепления ПВО и непрерывной работы защитников неба.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что, по данным разведки, Россия готовит новый массированный удар. В связи с этим он призвал граждан внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги и беречь жизнь.

«Наши службы оперативно подготовлены, Воздушные силы и другие защитники неба будут работать 24/7, как и всегда», – отметил Президент.

Он подчеркнул, что вопрос ПВО и дальнейшей международной помощи для защиты украинского неба является ключевым приоритетом.

Президент поблагодарил партнеров Украины, которые продолжают поддержку и выполняют достигнутые договоренности. Отдельно он отметил важность работы программы PURL, которая должна действовать при участии Соединенных Штатов и европейских стран.

По его словам, Украина аккумулирует средства европейских партнеров и других союзников для закупки ракет, в частности для систем Patriot. В то же время достаточность поставок зависит от Соединенных Штатов.

