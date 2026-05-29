США выдвинули Ирану ультиматум по снятию морской блокады и открытию Ормузского пролива — Трамп

19:17, 29 мая 2026
Президент США заявил, что полное возобновление судоходства возможно только после отказа Ирана от ядерного оружия.
Фото: Getty Images
США выдвинули Ирану условие для полного снятия морской блокады и открытия Ормузского пролива. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, Иран должен окончательно согласиться с тем, что никогда не будет иметь ядерного оружия. Только при этом условии Ормузский пролив будет немедленно открыт для неограниченного судоходства в обоих направлениях без дополнительных сборов.

Трамп сообщил, что корабли, которые находились в проливе из-за введенной США морской блокады, уже могут начать возвращение после ее отмены.

Также президент США заявил, что американские подводные тральщики уже обезвредили путем детонации значительное количество водных мин в проливе. По его словам, Иран должен завершить изъятие или подрыв оставшихся мин.

Кроме того, Трамп заявил, что обогащенный материал, находящийся глубоко под землей после ударов американских бомбардировщиков B-2, будет извлечен и уничтожен Соединенными Штатами в координации с Ираном и Международным агентством по атомной энергии.

Президент США также отметил, что на данный момент никакого обмена деньгами не предусмотрено, однако, по его словам, по другим вопросам уже достигнуты договоренности.

В конце заявления Трамп сообщил, что отправляется на совещание в Ситуационную комнату для принятия окончательного решения.

