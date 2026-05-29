Право постоянного пользования земельным участком: ВС назвал особенности рассмотрения споров

В марте 2024 года Дочернее предприятие «Рыбхоз «Цумань» обратилось в суд с иском к Цуманскому поселковому совету Волынской области, в котором просило суд признать противоправным и отменить решение Цуманского поселкового совета от 19.02.2024 № 33/74. Об этом сообщил Северо-западный апелляционный хозяйственный суд.

Исковые требования обоснованы тем, что оспариваемое решение совета противоречит законодательству и нарушает права истца относительно указанного земельного участка, поскольку у ответчика отсутствовали правовые основания для прекращения права истца на пользование спорным земельным участком.

Постановлением Северо-западного апелляционного хозяйственного суда от 03.02.2026 решение Хозяйственного суда Волынской области от 27.10.2025 отменено, принято новое решение, которым иск удовлетворен.

Апелляционным судом установлены следующие обстоятельства.

В 2001 году Совет народных депутатов Киверцовского района Волынской области выдал ДП «Рыбхоз «Цумань» ОАО «Волыньрыбхоз» два государственных акта на право постоянного пользования земельными участками на территории Киверцовского района для ведения рыбного хозяйства. В пределах земельных участков, на которые ДП «Рыбхоз «Цумань» выданы государственные акты на право постоянного пользования земельными участками, в 2017 году были образованы три земельных участка для последующей передачи их в аренду.

Спор по рассматриваемому делу возник в связи с наличием/отсутствием оснований для признания противоправным и отмены решения Цуманского поселкового совета от 19.02.2024 №33/74 о прекращении права постоянного пользования землей ДП «Рыбхоз «Цумань» согласно Государственному акту на право постоянного пользования землей.

В постановлении Большой Палаты Верховного Суда от 05.11.2019 по делу №906/392/18 указано, что право постоянного пользования земельным участком, приобретенное лицом в установленном порядке в соответствии с законодательством, действовавшим на момент приобретения права постоянного пользования, не утрачивается и не подлежит обязательной замене.

Граждане и юридические лица не могут утрачивать ранее предоставленное им в установленных законодательством случаях право пользования земельным участком при отсутствии оснований, установленных законом (постановление Большой Палаты Верховного Суда от 05.11.2019 по делу №906/392/18).

Суд апелляционной инстанции установил обстоятельства, согласно которым: ДП «Рыбхоз «Цумань» является специализированным предприятием рыбного хозяйства по пресноводному разведению рыбы и является правопреемником ДП «Рыбхоз «Цумань» ОАО «Волыньрыбхоз», а также то, что 16.05.2017 за Попик Л.П. зарегистрировано право собственности на объект недвижимого имущества — рыбацкий домик на зимовальных прудах.

Как отмечает Верховный Суд, суд апелляционной инстанции установил, что решение Цуманского поселкового совета от 19.02.2024 №33/74 противоречит приведенным нормам законодательства относительно оснований прекращения права постоянного пользования спорным земельным участком и нарушает соответствующие права истца на указанный земельный участок, приобретенные последним в установленном законом порядке.

Верховный Суд отметил, что пунктом «е» части 1 статьи 141 ЗК предусмотрено, что основанием прекращения права пользования земельным участком является приобретение другим лицом права собственности на жилой дом, здание или сооружение, расположенные на земельном участке.

По содержанию статьи 120 ЗК и статьи 377 ГК (в редакции на момент приобретения Попик Л.П. права собственности на недвижимое имущество), в случае приобретения права собственности на жилой дом, здание или сооружение, находящиеся в собственности или пользовании другого лица, прекращается право собственности, право пользования земельным участком, на котором расположены эти объекты. К лицу, которое приобрело право собственности на жилой дом, здание или сооружение, размещенные на земельном участке, находящемся в собственности другого лица, переходит право собственности на земельный участок или его часть, на которой они расположены, без изменения его целевого назначения. Если жилой дом, здание или сооружение размещены на земельном участке, находящемся в пользовании, то в случае приобретения права собственности на эти объекты к приобретателю переходит право пользования земельным участком, на котором они расположены, на тех же условиях и в том же объеме, что были у предыдущего землепользователя.

По рассматриваемому делу суд апелляционной инстанции установил, что площадь земельного участка, необходимого для обслуживания помещения рыбацкого домика на зимовальных прудах площадью 24,4 кв. м, составляет 0,015–0,020 га, что значительно меньше площади земельного участка в 1,6248 га, право постоянного пользования которым принадлежало ДП «Рыбхоз «Цумань» и которое было прекращено оспариваемым решением Цуманского поселкового совета от 19.02.2024 №33/74, а доказательств, подтверждающих необходимость установления большей площади земельного участка для обслуживания помещения рыбацкого домика, участники дела не предоставили.

При этом суд апелляционной инстанции, учитывая правовые выводы, изложенные в постановлении Верховного Суда в составе судебной палаты по рассмотрению дел относительно земельных отношений и права собственности Кассационного хозяйственного суда от 23.11.2023 по делу №916/3030/22, правомерно отметил, что собственник недвижимого имущества не лишен права и возможности самостоятельно оформить право на принадлежащую ему часть земельного участка, расположенную под объектом недвижимости и необходимую для его обслуживания, в соответствии с порядком предоставления земельных участков государственной и коммунальной собственности в пользование, предусмотренным статьями 123, 124 ЗК.

В то же время при установленных судом апелляционной инстанции обстоятельствах рассматриваемого дела решение Цуманского поселкового совета от 19.02.2024 №33/74 не основано на требованиях законодательства относительно порядка прекращения права пользования земельным участком и нарушает права и законные интересы постоянного землепользователя (истца).

По результатам кассационного пересмотра судом кассационной инстанции постановление апелляционного суда оставлено без изменений.

С полным текстом постановления ВС от 06.05.2026 по делу №903/229/24 можно ознакомиться по ссылке.

