Есть ли вина родителей в конфликте между одноклассниками: апелляционный суд дал четкий ответ

Апелляционный суд признал: конфликт между школьниками сам по себе не является основанием для наказания родителей.

Конфликты между школьниками нередко заканчиваются вызовом полиции и составлением административных материалов в отношении родителей. В то же время суды все чаще подчеркивают: сам факт такой ситуации еще не означает, что взрослые ненадлежащим образом выполняют свои обязанности.

К такому выводу пришел Хмельницкий апелляционный суд по делу, в котором после школьного инцидента мать одного из учеников пытались привлечь к административной ответственности за якобы уклонение от воспитания ребенка.

Обстоятельства дела №686/4388/26

По материалам дела, в январе 2026 года в одной из гимназий Хмельницкого между учениками шестого класса возник конфликт, в ходе которого один из мальчиков толкал другого и выражался нецензурной бранью. После инцидента сотрудники полиции составили в отношении матери школьника административный протокол по части 1 статьи 184 КУоАП.

Исследовав письменные доказательства, Хмельницкий горрайонный суд пришел к выводу о виновности женщины в уклонении от выполнения родительских обязанностей по воспитанию малолетнего сына. В то же время, признав правонарушение малозначительным, суд освободил ее от административной ответственности, ограничившись устным замечанием, и закрыл производство по делу.

Адвокат женщины подала апелляционную жалобу, в которой просила отменить постановление местного суда и закрыть производство в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Апеллянтка указала, что мать надлежащим образом выполняет свои родительские обязанности, уделяет внимание воспитанию сына, поддерживает постоянную связь с учебным заведением и классным руководителем, систематически посещает родительские собрания. В подтверждение этого сторона защиты предоставила характеристику из школы.

Защитник также обратил внимание на объяснения мальчика относительно обстоятельств конфликта. По его словам, поведение стало реакцией на оскорбительные и нецензурные высказывания одноклассника в адрес его матери.

Что решил апелляционный суд

Апелляционный суд согласился с доводами защиты о том, что женщина надлежащим образом занимается воспитанием сына. Суд отметил, что для привлечения к ответственности по части 1 статьи 184 КУоАП необходимо установить систематическое невыполнение родительских обязанностей. Однако материалы дела не содержат доказательств, подтверждающих ненадлежащее воспитание ребенка со стороны матери либо систематический характер таких действий.

Кроме того, апелляционный суд указал, что в протоколе об административном правонарушении не конкретизировано, в чем именно заключалось уклонение матери от выполнения родительских обязанностей, а изложенные в нем обстоятельства противоречили другим доказательствам.

Оценивая обстоятельства дела, апелляционный суд отметил, что поведение подростка было реакцией на нецензурные оскорбления в адрес его матери и происходило на фоне длительного конфликта между учениками. Суд также учел, что ранее одноклассник причинил мальчику телесные повреждения, что могло повлиять на его эмоциональное состояние.

«Апелляционный суд считает, что сам по себе факт конфликтного поведения малолетнего не может автоматически свидетельствовать об уклонении матери от выполнения родительских обязанностей», – указано в постановлении.

По результатам рассмотрения апелляционный суд пришел к выводу об отсутствии в действиях женщины состава административного правонарушения, отменил постановление местного суда и закрыл производство по делу на основании пункта 1 части 1 статьи 247 КУоАП.

