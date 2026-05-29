Национальная школа судей обнародовала дайджест образовательных мероприятий на июнь

15:59, 29 мая 2026
Дайджест образовательных мероприятий на июнь содержит, в частности, тренинги, вебинары, семинары, дистанционные курсы для судей, помощников судей и работников аппаратов судов.
Национальная школа судей Украины обнародовала дайджест образовательных мероприятий на июнь 2026 года и приглашает судей, помощников судей, работников аппаратов судов и работников Службы судебной охраны принять участие в учебных мероприятиях.

Дайджест образовательных мероприятий на июнь 2026 года содержит, в частности, тренинги, вебинары, семинары, дистанционные курсы для судей, помощников судей и работников аппаратов судов и т.д.

Также в НШСУ назвали ключевые события месяца:

Вебинар «Правовая регламентация сбора и защиты персональных данных в ЕС: генезис становления и имплементационные процессы права ЕС в Украине» — 2 июня 2026 г. | Харьков | 10:00 | Формат: онлайн

Вебинар «Применение международных трудовых норм в судебной практике» — 16 июня 2026 г. | Днепр | 10:00 | Формат: онлайн.

