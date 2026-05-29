Как обжаловать решение ВЛК в 2026 году: пошаговая инструкция для военнообязанных

Рассказываем, кто должен пройти медосмотр, как работает процедура обжалования и что грозит за неявку на ВЛК.

Военно-врачебная комиссия остается одним из ключевых элементов системы мобилизации и прохождения военной службы в период военного положения. Именно она определяет пригодность граждан к военной службе по состоянию здоровья, а ее решения могут влиять как на мобилизацию, так и на дальнейшее прохождение службы или увольнение из Вооруженных сил.

В то же время граждане имеют право обжаловать решение ВЛК, если считают, что комиссия не учла реальное состояние их здоровья или нарушила процедуру проведения медицинского осмотра.

Что такое ВЛК и чем она руководствуется

ВЛК — это комиссия врачей, которая проводит медицинский осмотр и определяет степень пригодности человека к военной службе. Комиссия не занимается лечением или углубленной диагностикой, а оценивает состояние здоровья лица на момент осмотра.

Отдельного закона о ВЛК в Украине нет. Комиссии работают в соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, законами «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и «О воинской обязанности и военной службе», постановлением Кабинета Министров №560, Основами законодательства Украины об охране здоровья, а также отраслевыми стандартами в сфере здравоохранения.

Кто обязан проходить ВЛК

В период военного положения прохождение ВЛК является обязательным для нескольких категорий граждан.

К ним относятся военнообязанные, получившие повестку или направление от территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а также бывшие «ограниченно пригодные», которые ранее имели статус «непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное время» и после отмены этой категории в 2024 году не прошли повторный медицинский осмотр.

Также ВЛК проходят кандидаты на военную службу по контракту.

Для военнослужащих медицинский осмотр является обязательным в случае необходимости пересмотра состояния здоровья, в частности после ранения, контузии или лечения.

Отдельный порядок действует для женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, получивших диплом после 2025 года. После автоматической постановки на воинский учет они должны в течение 60 дней пройти ВЛК, уточнить учетные данные и получить военно-учетные документы.

Нужно ли проходить ВЛК при бронировании или отсрочке

Военнообязанные, имеющие бронирование или оформленную отсрочку от мобилизации, по общему правилу не обязаны проходить военно-врачебную комиссию.

Исключение составляют случаи заключения контракта на военную службу, наличия старого решения ВЛК с формулировкой «непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное время» без повторного осмотра (кроме лиц с инвалидностью), а также ситуации, когда лицо самостоятельно инициирует прохождение ВЛК.

Как получить направление на ВЛК

Основанием для прохождения медицинского осмотра является направление на ВЛК.

Его могут выдавать:

руководители ТЦК и СП;

• руководители Центров рекрутинга ВСУ;

• командиры воинских частей — для военнослужащих.

Для военнообязанных действует возможность получения электронного направления через приложение «Резерв+». Для этого необходимо зайти в раздел «Сервисы», выбрать услугу «Направление на ВЛК», заполнить форму и отправить запрос. После проверки документ должен появиться в личном кабинете.

Военнослужащие могут получить направление через приложение «Армия+», подав цифровой рапорт и добавив медицинский документ с рекомендацией врача о необходимости прохождения ВЛК.

При этом повестка не является направлением на ВЛК. Она лишь обязывает прибыть в ТЦК для уточнения данных или проведения мобилизационных мероприятий.

Каких врачей проходят во время ВЛК

Перед прохождением комиссии рекомендуется подготовить медицинские документы и результаты актуальных анализов.

В стандартный состав ВЛК входят:

терапевт;

• хирург;

• невролог;

• психиатр;

• офтальмолог;

• отоларинголог;

• стоматолог;

• дерматолог.

При необходимости могут назначаться консультации других специалистов, а также дополнительные исследования, в частности МРТ, КТ или стационарное обследование.

Где проходят ВЛК

Для военнообязанных комиссии работают при районных, городских и областных ТЦК и фактически проводят осмотры на базе коммунальных медицинских учреждений.

Для военнослужащих действуют гарнизонные ВЛК при военных госпиталях и госпитальные ВЛК в военно-медицинских учреждениях и больницах государственной или коммунальной формы собственности.

Если в медучреждении, где лечится военнослужащий, нет собственной ВЛК, может быть организована работа выездной комиссии.

После лечения в стационаре и использования 30-дневного отпуска для лечения военнослужащий должен повторно пройти ВЛК для определения дальнейшей пригодности к службе или необходимости продолжения лечения.

Сроки прохождения ВЛК и срок действия заключения

При отсутствии необходимости в дополнительных обследованиях медицинский осмотр военнообязанного не должен длиться более шести дней.

Если необходимы дополнительные лабораторные или инструментальные исследования либо стационарное обследование, общий срок прохождения ВЛК не может превышать 14 дней с момента получения направления.

В период военного положения заключение ВЛК о пригодности военнообязанного действительно в течение одного года.

Если человек признан непригодным с переосвидетельствованием через 6–12 месяцев, повторную комиссию рекомендуется проходить за 3–4 недели до окончания установленного срока.

В то же время лица, признанные непригодными к военной службе с исключением из воинского учета, повторный осмотр не проходят.

Какие решения принимает ВЛК

Комиссия может установить одну из четырех основных степеней пригодности:

пригоден к военной службе;

• пригоден к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, военных учебных заведениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения и охраны;

• непригоден к военной службе с переосвидетельствованием через 6–12 месяцев;

• непригоден к военной службе.

Для военнослужащих решение о непригодности может стать основанием для увольнения по состоянию здоровья и исключения из воинского учета.

С 1 апреля 2025 года постановления ВЛК оформляются в электронном виде через Медицинскую информационную систему ВСУ. Данные о военнообязанных автоматически передаются в реестр «Обериг» и отображаются в приложении «Резерв+».

Как обжаловать решение ВЛК

Если человек считает, что комиссия не учла его реальное состояние здоровья, решение ВЛК можно обжаловать в досудебном или судебном порядке.

Досудебное обжалование

Для этого в течение 30 дней необходимо:

подать жалобу с указанием причин несогласия с заключением ВЛК;

• приложить медицинские документы;

• приложить копию решения ВЛК;

• приложить копию военного билета или удостоверения офицера.

Документы подаются в вышестоящую ВЛК лично либо направляются ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

Вышестоящая комиссия проверяет законность предыдущего решения и при необходимости направляет лицо на повторный медицинский осмотр. По его результатам принимается новое постановление.

Если обжалуется решение ВЛК при областном или городском ТЦК, жалобу можно подать в региональную или Центральную ВЛК.

Судебное обжалование

Если человек не согласен с решением штатной ВЛК, он может обратиться в административный суд.

При этом суд не оценивает медицинские заключения по существу и не определяет самостоятельно пригодность к военной службе. Суд проверяет только законность процедуры, в частности:

были ли проведены осмотры всеми обязательными врачами;

• проведены ли необходимые исследования;

• правильно ли оформлены документы;

• соблюдены ли сроки и права лица.

В случае выявления нарушений суд может отменить решение ВЛК и обязать провести новый медицинский осмотр.

Важно, что само по себе обжалование не приостанавливает действие заключения ВЛК. Предыдущее решение утрачивает силу только после принятия нового решения по результатам повторного осмотра.

Можно ли отказаться от прохождения ВЛК

В период военного положения прохождение ВЛК является обязательным. Отказ от медицинского осмотра фактически расценивается как невыполнение воинской обязанности.

Если лицо получило направление — в бумажной форме, через «Резерв+» или иным законным способом — и без уважительных причин не явилось на осмотр, это может повлечь административную ответственность.

Штрафы за нарушение законодательства о мобилизации для граждан составляют от 17 000 до 25 500 гривен.

Кроме того, информация о нарушителе может быть внесена в реестр «Обериг», а сам он может быть обозначен как находящийся в розыске ТЦК, что потенциально может привести к ограничению права управления транспортными средствами и задержанию полицией.

Систематическое уклонение от прохождения ВЛК и игнорирование вызовов в ТЦК может быть квалифицировано как уклонение от призыва во время мобилизации, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

В то же время закон допускает неявку на ВЛК при наличии уважительных причин. К ним относятся временная нетрудоспособность, подтвержденная медицинскими документами, смерть близкого родственника, стихийное бедствие или обстрелы, которые объективно делают невозможным прибытие на медицинский осмотр.

