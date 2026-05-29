Як оскаржити рішення ВЛК у 2026 році: покрокова інструкція для військовозобов’язаних

Розповідаємо, хто має пройти медогляд, як працює процедура оскарження та що загрожує за неявку на ВЛК.

Військово-лікарська комісія залишається одним із ключових елементів системи мобілізації та проходження військової служби під час воєнного стану. Саме вона визначає придатність громадян до військової служби за станом здоров’я, а її рішення можуть впливати як на мобілізацію, так і на подальше проходження служби чи звільнення зі Збройних сил.

Водночас громадяни мають право оскаржити рішення ВЛК, якщо вважають, що комісія не врахувала реальний стан їхнього здоров’я або порушила процедуру проведення медичного огляду.

Що таке ВЛК і чим вона керується

ВЛК — це комісія лікарів, яка проводить медичний огляд та визначає ступінь придатності людини до військової служби. Комісія не займається лікуванням чи поглибленою діагностикою, а оцінює стан здоров’я особи на момент огляду.

Окремого закону про ВЛК в Україні немає. Комісії працюють відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, законів «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та «Про військовий обов’язок і військову службу», постанови Кабінету Міністрів №560, Основ законодавства України про охорону здоров’я, а також галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

Хто зобов’язаний проходити ВЛК

Під час воєнного стану проходження ВЛК є обов’язковим для кількох категорій громадян.

До них належать військовозобов’язані, які отримали повістку або направлення від територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також колишні «обмежено придатні», які раніше мали статус «непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час» та після скасування цієї категорії у 2024 році не пройшли повторного медичного огляду.

Також ВЛК проходять кандидати на військову службу за контрактом.

Для військовослужбовців медичний огляд є обов’язковим у разі необхідності перегляду стану здоров’я, зокрема після поранення, контузії чи лікування.

Окремий порядок діє для жінок із медичною або фармацевтичною освітою, які отримали диплом після 2025 року. Після автоматичного взяття на військовий облік вони повинні протягом 60 днів пройти ВЛК, уточнити облікові дані та отримати військово-облікові документи.

Чи потрібно проходити ВЛК при бронюванні або відстрочці

Військовозобов’язані, які мають бронювання або оформлену відстрочку від мобілізації, за загальним правилом не зобов’язані проходити військово-лікарську комісію.

Винятки становлять випадки укладення контракту на військову службу, наявності старого рішення ВЛК із формулюванням «непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час» без повторного огляду (крім осіб з інвалідністю), а також ситуації, коли особа сама ініціює проходження ВЛК.

Як отримати направлення на ВЛК

Підставою для проходження медичного огляду є направлення на ВЛК.

Його можуть видавати:

керівники ТЦК та СП;

керівники Центрів рекрутингу ЗСУ;

командири військових частин — для військовослужбовців.

Для військовозобов’язаних діє можливість отримання електронного направлення через застосунок «Резерв+». Для цього необхідно зайти у розділ «Сервіси», обрати послугу «Направлення на ВЛК», заповнити форму та надіслати запит. Після перевірки документ має з’явитися в особистому кабінеті.

Військовослужбовці можуть отримати направлення через застосунок «Армія+», подавши цифровий рапорт та додавши медичний документ із рекомендацією лікаря про необхідність проходження ВЛК.

При цьому повістка не є направленням на ВЛК. Вона лише зобов’язує прибути до ТЦК для уточнення даних або проведення мобілізаційних заходів.

Яких лікарів проходять під час ВЛК

Перед проходженням комісії рекомендується підготувати медичні документи та результати актуальних аналізів.

До стандартного складу ВЛК входять:

терапевт;

хірург;

невролог;

психіатр;

офтальмолог;

отоларинголог;

стоматолог;

дерматолог.

За потреби можуть призначатися консультації інших спеціалістів, а також додаткові дослідження, зокрема МРТ, КТ або стаціонарне обстеження.

Де проходять ВЛК

Для військовозобов’язаних комісії працюють при районних, міських та обласних ТЦК і фактично проводять огляди на базі комунальних медичних закладів.

Для військовослужбовців діють гарнізонні ВЛК при військових госпіталях та госпітальні ВЛК у військово-медичних закладах і лікарнях державної чи комунальної форми власності.

Якщо у медзакладі, де лікується військовослужбовець, немає власної ВЛК, може бути організована робота виїзної комісії.

Після лікування у стаціонарі та використання 30-денної відпустки для лікування військовослужбовець повинен повторно пройти ВЛК для визначення подальшої придатності до служби або необхідності продовження лікування.

Строки проходження ВЛК і термін дії висновку

За відсутності потреби в додаткових обстеженнях медичний огляд військовозобов’язаного не повинен тривати більше шести днів.

Якщо необхідні додаткові лабораторні чи інструментальні дослідження або стаціонарне обстеження, загальний строк проходження ВЛК не може перевищувати 14 днів з моменту отримання направлення.

Під час воєнного стану висновок ВЛК щодо придатності військовозобов’язаного є чинним протягом одного року.

Якщо людину визнано непридатною з переоглядом через 6–12 місяців, повторну комісію рекомендують проходити за 3–4 тижні до завершення встановленого строку.

Водночас особи, яких визнано непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, повторний огляд не проходять.

Які рішення ухвалює ВЛК

Комісія може встановити один із чотирьох основних ступенів придатності:

придатний до військової служби;

придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, військових навчальних закладах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення та охорони;

непридатний до військової служби з переоглядом через 6–12 місяців;

непридатний до військової служби.

Для військовослужбовців рішення про непридатність може стати підставою для звільнення за станом здоров’я та виключення з військового обліку.

Постанови ВЛК оформлюються в електронній формі через Медичну інформаційну систему ЗСУ. Дані щодо військовозобов’язаних автоматично передаються до реєстру «Оберіг» та відображаються у застосунку «Резерв+».

Як оскаржити рішення ВЛК

Якщо людина вважає, що комісія не врахувала її реальний стан здоров’я, рішення ВЛК можна оскаржити в досудовому або судовому порядку.

Досудове оскарження

Для цього протягом 30 днів необхідно:

подати скаргу із зазначенням причин незгоди з висновком ВЛК;

додати медичні документи;

додати копію рішення ВЛК;

додати копію військового квитка або посвідчення офіцера.

Документи подаються до вищої ВЛК особисто або надсилаються цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Вища комісія перевіряє законність попереднього рішення та за необхідності направляє особу на повторний медичний огляд. За його результатами ухвалюється нова постанова.

Якщо оскаржується рішення ВЛК при обласному чи міському ТЦК, скаргу можна подати до регіональної або Центральної військово-лікарської комісії.

Судове оскарження

Якщо людина не погоджується з рішенням штатної ВЛК, вона може звернутися до адміністративного суду.

Водночас суд не оцінює медичні висновки по суті та не визначає самостійно придатність до військової служби. Суд перевіряє лише законність процедури, зокрема:

чи були оглянуті всіма обов’язковими лікарями;

чи проведені необхідні дослідження;

чи правильно оформлені документи;

чи дотримані строки та права особи.

У разі виявлення порушень суд може скасувати рішення ВЛК та зобов’язати провести новий медичний огляд.

Важливо, що саме по собі оскарження не зупиняє дію висновку ВЛК. Попереднє рішення втрачає чинність лише після ухвалення нового рішення за результатами повторного огляду.

Чи можна відмовитися від проходження ВЛК

Під час воєнного стану проходження ВЛК є обов’язковим. Відмова від медичного огляду фактично розцінюється як невиконання військового обов’язку.

Якщо особа отримала направлення — у паперовій формі, через «Резерв+» або іншим законним способом — і без поважних причин не з’явилася на огляд, це може спричинити адміністративну відповідальність.

Штрафи за порушення законодавства про мобілізацію для громадян становлять від 17 000 до 25 500 гривень.

Крім того, інформація про порушника може бути внесена до реєстру «Оберіг», а сам він може бути позначений як такий, що перебуває в розшуку ТЦК, що потенційно може призвести до обмежень права керування транспортними засобами та затримання поліцією.

Систематичне ухилення від проходження ВЛК та ігнорування викликів до ТЦК може бути кваліфіковане як ухилення від призову під час мобілізації, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Водночас закон допускає неприбуття на ВЛК за наявності поважних причин. До них належать тимчасова непрацездатність, підтверджена медичними документами, смерть близького родича, стихійне лихо або обстріли, які об’єктивно унеможливлюють прибуття на медичний огляд.

