ВРП відсторонила суддю Великої Палати Верховного Суду Жанну Єленіну на час досудового розслідування

Жанну Єленіну, суддю Верховного Суду, відсторонено від здійснення правосуддя за рішенням Вищої ради правосуддя: це тимчасовий процесуальний захід, який застосовується у зв’язку з кримінальним переслідуванням.

Вища рада правосуддя розглянуло клопотання заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка про тимчасове відсторонення судді Верховного Суду Жанни Єленіної від здійснення правосуддя у зв’язку з її притягненням до кримінальної відповідальності.

За матеріалами клопотання, сторона обвинувачення просить тимчасово відсторонити суддю Верховного Суду від здійснення правосуддя строком на два місяці у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Розслідування у провадженні здійснює Національне антикорупційне бюро України під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Суть підозри та позиція обвинувачення

У клопотанні зазначається, що суддя, перебуваючи на посаді у Великій палаті Верховного Суду, нібито отримала неправомірну вигоду в особливо великому розмірі за ухвалення рішення у справі, пов’язаній із корпоративним спором.

За версією сторони обвинувачення, йдеться про вплив на результати розгляду касаційної скарги у справі щодо скасування рішення апеляційного господарського суду та подальшого перегляду рішень судів нижчих інстанцій.

Окремо в матеріалах клопотання згадуються інші епізоди можливої передачі неправомірної вигоди, які, за твердженням прокурора, відбувалися у 2023–2024 роках.

До клопотання, за даними слідства, долучено протоколи негласних слідчих (розшукових) дій, матеріали аудіо- та відеоконтролю, протоколи обшуків, показання свідків, повідомлення про підозру та ухвалу про застосування запобіжного заходу.

Під час розгляду клопотання сторона обвинувачення навела обставини, які, за її твердженням, свідчать про обґрунтованість підозри у кримінальному провадженні щодо судді Верховного Суду.

За версією прокурора, йдеться про одержання неправомірної вигоди за ухвалення рішення у справі в інтересах окремих осіб та компаній. Зокрема, у клопотанні зазначається, що сума неправомірної вигоди, за розрахунками сторони обвинувачення, становила еквівалент понад 1 000 000 гривень за курсом на момент подій. Кримінальне провадження, у межах якого повідомлено про підозру, виділене з більш широкого розслідування, яке, за словами прокурора, стосується корупційних епізодів у судовій системі та інших посадових осіб.

За словами сторони обвинувачення, показання одного зі свідків містять відомості щодо обставин передачі неправомірної вигоди та участі інших осіб, які наразі не мають статусу підозрюваних. Прокурор наголосив, що у разі подальшого здійснення суддею правосуддя існують ризики, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України, а саме: можливе знищення або підробка документів вплив на свідків у кримінальному провадженні узгодження позицій з іншими фігурантами справи.

Також зазначається, що частина ймовірно отриманої неправомірної вигоди на момент розслідування не встановлена або не вилучена.

Прокурор звернув увагу, що: обґрунтованість підозри вже була предметом судового розгляду на попередній стадії до підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді застави частина застави була внесена. З урахуванням наведених обставин прокурор заявив, що: існують ризики перешкоджання розслідуванню клопотання є обґрунтованим його необхідно задовольнити.

Позиція захисту

Захисник судді Верховного Суду заявив, що не оспорює сам факт наявності кримінального провадження, однак вважає, що питання винуватості та кваліфікації дій не може бути предметом розгляду ВРП.

Захисник також зазначив, що сам факт відкриття кримінального провадження або вручення підозри не є підставою для автоматичного відсторонення судді від здійснення правосуддя.

На думку сторони захисту, ВРП має оцінювати виключно:

наявність процесуальних підстав для відсторонення

реальні ризики для кримінального провадження

пропорційність такого заходу

При цьому, як наголошує захист, клопотання сторони обвинувачення фактично містить твердження про доведеність вини, що, на їхню думку, суперечить принципу презумпції невинуватості, закріпленому в Конституції України та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Захист наголосив, що відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, зокрема принципу пропорційності заходів забезпечення кримінального провадження, клопотання має містити індивідуалізовані та доведені ризики, обґрунтування необхідності саме такого заходу та оцінку можливості застосування альтернатив. На думку захисту, таких елементів у поданому клопотанні недостатньо.

Сторона захисту наголосила, що з моменту проведення обшуку у 2023 році суддя співпрацювала з органом досудового розслідування та надала детальні пояснення щодо інкримінованих подій, а також відповідні матеріали на підтвердження своєї позиції.

За твердженням захисту, ці пояснення та документи були доступні стороні обвинувачення протягом усього періоду розслідування, однак, на думку захисту, не були належним чином враховані при підготовці клопотання про відсторонення та під час обрання запобіжного заходу.

У відповідь на питання про нібито отримання 50 тисяч доларів США, сторона захисту зазначила, що суддя вже надавала пояснення щодо цих обставин під час допитів. За версією захисту, кошти були передані за участі інших осіб, а обставини їх отримання підлягають повній перевірці в межах досудового розслідування.

Коментуючи показання свідка, захист зазначив, що обвинувачення значною мірою спирається на свідчення колишнього голови Верховного Суду, допитаного у статусі свідка. На думку сторони захисту, ці показання: отримані в умовах процесуального контролю сторони обвинувачення підлягають ретельній перевірці на допустимість, належність і достовірність не можуть вважатися достатніми без підтвердження іншими доказами.

Захист також наголосив, що свідчення цього свідка були надані вже після ключових процесуальних рішень у справі, що, на їхню думку, потребує додаткової оцінки їх об’єктивності.

Сторона захисту заявила, що матеріали повідомлення про підозру, на її думку, містять внутрішні суперечності та не узгоджуються з фактичними показаннями ключового свідка.

Захист наголосив, що показання свідка істотно відрізняються від викладених у підозрі обставин та потребують додаткової перевірки на предмет достовірності й узгодженості з іншими доказами.

Коментуючи протокол негласної слідчої дії, сторона захисту підтвердила факт зустрічі між суддею та свідком, однак наголосила, що вона відбулася в умовах, які, на думку захисту, можуть свідчити про можливу провокативну поведінку з боку свідка. Захист зазначив, що: протокол НСРД, на їхню думку, не відповідає окремим вимогам процесуального законодавства у матеріалах не відображено повною мірою механізм залучення свідка до фіксації подій зміст розмови має фрагментарний характер і не містить чітких домовленостей або однозначних підтверджень обвинувачення.

У відповідь на запитання щодо походження грошових коштів, вилучених у межах кримінального провадження, сторона захисту повідомила, що суддя надала пояснення щодо цих коштів під час допиту у 2023 році. За словами захисту, суддя зазначила, що отримала кошти безпосередньо від колишнього голови Верховного Суду, однак наполягала, що вони не були неправомірною вигодою. Захист стверджує, що кошти передавалися для допомоги військовослужбовцю та вирішення його житлових питань. Також зазначено, що суддя раніше не отримувала подібних коштів від цієї особи.

Рішення ВРП

Заслухавши сторони, Вища Рада правосуддя прийняла рішення задовольнити клопотання заступника Генерального прокурора — керівника САП — частково та тимчасово відсторонити суддю Верховного Суду від здійснення правосуддя у межах кримінального провадження щодо притягнення до кримінальної відповідальності.

