Конкурс до Київського апеляційного суду: результати співбесід ще трьох кандидатів
Вища кваліфікаційна комісія суддів у складі колегії провела співбесіди та визначила результати кваліфікаційного оцінювання трьох кандидатів на посади суддів у Київському апеляційному суді.
За результатами кваліфікаційного оцінювання Комісією ухвалено такі рішення:
Чистик Ірина Олегівна - оголошено перерву;
Рибалка Юрій Володимирович - 422,86 бала (не підтвердив здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді);
Іванов Віктор Васильович - 711,83 (внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді).
Відомо, що 93 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 45 вакантних посад суддів у Київському апеляційному суді.
Загалом проведено співбесіди з 51 кандидатом: 21 кандидат підтвердив здатність здійснювати правосуддя, 16 кандидатів – не підтвердили, з 14 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі. Припинили участь у конкурсі 2 кандидати.
Фото: ВККС
