Конкурс до Київського апеляційного суду: результати співбесід ще трьох кандидатів

Наразі 21 кандидат підтвердив здатність здійснювати правосуддя у Київському апеляційному суді.

Вища кваліфікаційна комісія суддів у складі колегії провела співбесіди та визначила результати кваліфікаційного оцінювання трьох кандидатів на посади суддів у Київському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання Комісією ухвалено такі рішення:

Чистик Ірина Олегівна - оголошено перерву;

Рибалка Юрій Володимирович - 422,86 бала (не підтвердив здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді);

Іванов Віктор Васильович - 711,83 (внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді).

Відомо, що 93 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 45 вакантних посад суддів у Київському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 51 кандидатом: 21 кандидат підтвердив здатність здійснювати правосуддя, 16 кандидатів – не підтвердили, з 14 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі. Припинили участь у конкурсі 2 кандидати.

