Україна зможе залучити до 90 млрд євро позики від ЄС: підписано закон про ратифікацію угоди

16:35, 29 травня 2026
Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Угоди про позику між Україною та Європейським Союзом, яка дозволяє залучити до 90 млрд євро у 2026–2027 роках для підтримки макроекономічної стабільності та обороноздатності держави.
Президент Володимир Зеленський підписав закон №4892-IX (законопроєкт 4892-IX), яким ратифікується Угода про позику між Україною та Європейським Союзом, що дозволяє залучити до 90 млрд євро фінансової допомоги у 2026–2027 роках.

Залучені кошти планується спрямувати на підтримку макроекономічної стабільності держави та посилення оборонного потенціалу України в умовах триваючої збройної агресії РФ.

Як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 28 травня ухвалила закон про ратифікацію Угоди про Позику на підтримку України між Україною як позичальником, Національним банком України як агентом позичальника та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією як кредитором.

Угодою про Позику, визначено детальні технічні, фінансові та процедурні аспекти залучення коштів у межах загальної суми до 90 млрд євро, їх розподіл на бюджетну та оборонну складові, а також механізм погашення позики (виключно за рахунок репарацій від РФ).

Також ми повідомляли, хто насправді повертатиме 90 млрд євро кредиту ЄС. Стаття 3 Угоди встановлює, що позика є позикою з обмеженим правом вимоги (limited recourse loan).

Це означає, що за основним сценарієм позика має бути погашена виключно за рахунок воєнних репарацій, відшкодувань або будь-якого фінансового врегулювання з боку РФ. Якщо репарацій від Росії буде недостатньо для повного покриття боргу, Україна не несе відповідальності за непогашену частину. Кредитор (ЄС) у такому разі не має права пред’являти претензії до інших активів України.

Як забезпечення виконання зобов'язань, Україна надає ЄС право забезпечення (security interest) щодо своєї вимоги до РФ про сплату репарацій. Тобто Україна заставляє Євросоюзу свої майбутні виплати від агресора. Стаття 11 та стаття 13 Угоди визначають умови, за яких обмежене право вимоги припиняє діяти. У таких випадках Україна зобов’язана повернути кошти з власного бюджету.

Позика на підтримку України має бути надана до 31 грудня 2027 року, а виплата всіх траншів має завершитися не пізніше 2028 року.

