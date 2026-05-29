Конкурс до ВАКС виходить на фінішну пряму: хто підтвердив здатність здійснювати правосуддя

16:20, 29 травня 2026
ВККС завершила співбесіди у складі тимчасової колегії з кандидатами на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати.
Вища кваліфікаційна комісія суддів у складі колегії провела співбесіди та визначила результати кваліфікаційного оцінювання чотирьох кандидатів у межах конкурсу на зайняття посад суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати.

За підсумками засідання ВККС оголосила такі рішення:

Гуцал Оксана Петрівна - 734,20 бала (підтвердила здатність здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді);

Танасевич Олена Віталіївна - 766,22 (підтвердила здатність здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді);

Скрекля Леся Іванівна - 727,29 (підтвердила здатність здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді);

Смаль Інна Анатоліївна - 742,64 (підтвердила здатність здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді).

Нагадаємо, раніше Вища кваліфікаційна комісія суддів у складі колегії провела співбесіди та визначила результати кваліфікаційного оцінювання трьох кандидатів у межах конкурсу на зайняття посад суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати.

За результатами оцінювання здатність здійснювати правосуддя у ВАКС підтвердили Чайкін Ігор Борисович (747,68 бала), Мовчан Наталя Володимирівна (734,32 бала) та Сікора Катерина Олександрівна (757,25 бала). Загалом на цьому етапі конкурсу до ВАКС заплановано проведення співбесід із 22 кандидатами.

