Конкурс до Вищого антикорупційного суду: хто підтвердив здатність здійснювати правосуддя

У межах добору до ВАКС підбито підсумки співбесід і оголошено індивідуальні результати кандидатів.

Фото: SUD.UA

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів у складі колегії проводила співбесіди та визначала результати кваліфікаційного оцінювання трьох кандидатів у межах конкурсу на зайняття посад суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати.

За підсумками засідання Комісія оголосила такі рішення:

Чайкін Ігор Борисович - 747,68 бала (підтвердив здатність здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді);

Мовчан Наталя Володимирівна - 734,32 (підтвердила здатність здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді);

Сікора Катерина Олександрівна - 757,25 (підтвердила здатність здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді).

Як відомо, на цьому етапі конкурсу до ВАКС заплановано проведення співбесід з 22 кандидатами. Наступне засідання відбудеться 29 травня 2026 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.