Конкурс до апеляційних судів: троє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя

20:28, 27 травня 2026
Двоє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в Одеському апеляційному суді, ще один – у Львівському апеляційному суді.
В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі розглянуто питання про підтвердження здатності двох кандидатів на посаду судді здійснювати правосуддя в Одеському апеляційному суді та одного кандидата – у Львівському апеляційному суді.

За результатами засідання 27 травня Комісією ухвалено такі рішення:

Шкута Олег Олегович - підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Павельченко Ігор Віталійович - підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Фазикош Олексій Васильович - підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

ВККС нагадала, що 50 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 23 вакантні посади суддів в Одеському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 49 кандидатами до Одеського апеляційного суду: 31 кандидат підтвердив здатність здійснювати правосуддя, 18 кандидатів – не підтвердили. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

Для участі в конкурсі на 28 вакантних посад суддів Львівського апеляційного суду заяви подали 55 кандидатів.

Загалом проведено співбесіди з 42 кандидатами: 27 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 8 – не підтвердили, з 7 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

