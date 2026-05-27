Пенсія у 2026 році: що чекає на українців, які мають тільки 5 років стажу

21:13, 27 травня 2026
Який мінімальний стаж потрібен для пенсії, скільки платитимуть без необхідних років роботи та чи можна докупити стаж — роз’яснення.
В Україні розмір майбутньої пенсії та навіть саме право на її отримання напряму залежать не тільки від віку людини, а й від кількості офіційно накопиченого страхового стажу. Через роботу без оформлення, тривале перебування за кордоном або несплату роботодавцями внесків до Пенсійного фонду дедалі більше українців ризикують у старості залишитися без повноцінної пенсії.

У 2026 році для виходу на пенсію у 65 років необхідно мати щонайменше 15 років страхового стажу. Саме ця межа є мінімальною для призначення пенсійних виплат за віком. Якщо ж людина офіційно працювала лише 5 років, отримати звичайну пенсію вона не зможе, оскільки пенсійна формула у такому випадку не застосовується.

Що отримають українці без необхідного стажу

Громадяни, які не набрали мінімальних 15 років страхового стажу, можуть претендувати на державну соціальну допомогу. Ця виплата не залежить від попередньої зарплати людини та є значно нижчою за мінімальну пенсію.

Соціальна допомога призначається українцям, які досягли 65-річного віку, постійно проживають в Україні та не мають значних доходів або інших державних виплат.

У 2026 році розмір соціальної допомоги для людей без достатнього стажу становить 2 595 гривень на місяць. Сума прив’язана до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, нагадує Пенсійний фонд. 

Чи можна збільшити страховий стаж

Українцям радять регулярно перевіряти дані про страховий стаж, адже інколи роботодавці не сплачують внески або допускають помилки у звітності. У деяких випадках окремі періоди роботи можна підтвердити документами або через суд.

Крім того, українці можуть добровільно сплачувати внески до Пенсійного фонду, щоб збільшити кількість років стажу. У 2026 році мінімальний добровільний внесок становить близько 1 902 гривень на місяць. Якщо потрібно компенсувати попередні роки без стажу, сума внеску збільшується удвічі.

У підсумку один рік страхового стажу може коштувати приблизно 45 тисяч гривень, тому перед “докупівлею” стажу варто оцінити, наскільки це буде фінансово вигідно.

