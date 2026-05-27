  1. В Україні

Посилки без черг: Укрпошта змінює спосіб видачі відправлень у відділеннях

21:41, 27 травня 2026
Частину відправлень «Укрпошта» автоматично направлятиме на отримання у новому форматі.
Забрати посилку в «Укрпошті» тепер можна без очікування в загальній черзі до оператора – компанія встановлює спеціальні комірки швидкої видачі всередині відділень. Про це повідомили у компанії.

Частину відправлень «Укрпошта» автоматично направляє на отримання у новому форматі. Після прибуття посилки клієнт отримує SMS із кодом доступу, відкриває свою секцію та забирає відправлення самостійно — без звернення до оператора.

На відміну від класичних поштоматів, ці комірки працюють безпосередньо у відділеннях і доступні в години їхньої роботи. Водночас звичний формат обслуговування залишається доступним.

«Ми давно шукали спосіб розвести потоки клієнтів: тих, хто приходить лише по посилку, і тих, хто користується іншими сервісами — від комунальних платежів до міжнародних поштових переказів», — зазначив генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський.

«Тести ще тривають, але вже зараз видно: отримати посилку в «Укрпошті» без черги можна», – запевняє він.

На першому етапі новий формат запрацює у 400 відділеннях — передусім у містах-мільйонниках та обласних центрах. У Києві та Київській області пілотний проєкт уже запущено: там встановлено перші 120 комірок швидкої видачі.

